Steam PvP Fest: Eine Woche mit Demos für Multiplayer-Kämpfe

Steam lädt zum PvP Fest ein – Bis 16. Februar könnt ihr euch mit Freunden messen.

Vom jetzt bis zum 16. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit steht bei Steam alles im Zeichen des kompetitiven Mehrspielerspaßes. Das Steam PvP Fest bietet euch zahlreiche Rabatte und kostenlose Demos für Spiele, in denen ihr euch im direkten Duell mit anderen Spielern messen könnt.

Egal ob ihr eure Freunde herausfordern, alte Rivalitäten ausfechten oder euch einfach gegen KI-Gegner beweisen wollt – das Event hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Eine ganze Woche lang könnt ihr aus einer großen Auswahl an PvP-Titeln wählen und dabei das eine oder andere Schnäppchen machen.

Das Steam Team lädt alle Spieler ein, die Gelegenheit zu nutzen und sich in die Schlacht zu stürzen. Wer weiß, vielleicht findet ihr ja euer neues Lieblingsspiel für kompetitive Matches?

Alle Infos zum Event findet ihr direkt auf der offiziellen Steam-Seite.