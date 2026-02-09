The Prisoning: Fletcher’s Quest im Test

Unter Hypnose

Wir übernehmen die Geschicke von Olof, einem Spieleentwickler kurz vor dem Burnout. Unserem Psychiater fällt nichts Besseres ein, als uns zu hypnotisieren – und hier beginnt das eigentliche Spiel. Zuerst sehen wir noch die vier Bossgegner, die sich aber noch vor unserer eigentlichen Ankunft in ihre Heimat zurückziehen. Vollkommen nackt fallen wir in eine seltsame (Gedanken?)-Welt, wo wir von Raum zu Raum sprinten und springen, immer mit dem Vermeiden von tödlichen Gefahren (Gegner und Spikes, was sonst) beschäftigt. Der Tod kommt schnell, hat aber keine Konsequenzen, außer das wir wieder am Raumeingang stehen.

Wir treffen einen Shopbesitzer, der uns rät, uns erst einmal etwas anzuziehen und uns eine Waffe zu besorgen. Er schießt uns aber netterweise gleich einmal den versperrten Weg frei. Wir treffen Zoe, das Mädchen aus den anderen Spielen von Elden Pixel. Die kommt einfach in jedem Spiel vor, und empfiehlt uns auch, etwas anzuziehen. Also tun wir das, nachdem wir ein Cowboy-Gewand und eine Pistole mit unendlicher Munition gefunden haben. Scheinbar nennen wir uns nun Fletcher Howie Jr. Mit der Pistole in der Hand können wir nun den Weg versperrende Blöcke und unfreundliche Gegner aus dem Weg räumen. Leider sind die Gegner ebenso wie die Blöcke sofort wieder da, wenn wir einen Raum verlassen und wieder betreten. Die an vielen Stellen herumstehenden Kisten enthalten dummerweise keine Beute – sondern eine Schlange, die sich unaufhaltsam in unsere Richtung bewegt. Nur drei Treffer mit der Pistole bringen sie dazu, sich wieder in ihre Kiste zu verkriechen.