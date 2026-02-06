Gothic 1 Remake: Die Welt lebt in der neuesten Making-Of-Episode

Kaum ein Merkmal definiert die Gothic‑Reihe so sehr wie ihre lebendige Welt: Tiere, Bewohner und selbst die kleinsten Kreaturen folgen ihrem eigenen Rhythmus – ganz gleich, ob der Spieler zuschaut oder nicht.

Dieses Zusammenspiel verleiht dem Minental seinen unverwechselbaren Charakter und macht es zu mehr als nur einer Spielwelt – es lebt.

Im neuesten Making‑Of‑Video gewähren die Entwickler von Alkimia Interactive spannende Einblicke, wie sie dieses Herzensstück der Reihe in die Moderne transferieren. Jede Region, jeder bekannte Ort und jeder Charakter wurden sorgfältig von Grund auf überarbeitet, immer mit den Hintergedanken, so nah wie möglich am Original zu bleiben – aber mit frischen Details und modernster Technik.

Bekannte Orte wie die Ruinen des alten Klosters oder der Turm von Xardas erstrahlen in völlig neuem Glanz. Wie schon im Original setzen die Entwickler darauf, eine Landschaft zu gestalten, die allein durch Orientierungspunkte und Atmosphäre intuitiv lesbar ist, in der man sich auch ohne Karte zurechtfindet.

Ein besonderes Highlight des neuen Making-ofs ist das überarbeitete Rüstungssystem: Statt nur zwischen leichter, mittlerer und schwerer Ausrüstung zu wählen, können die Spieler:innen ihre Fraktionsrüstungen nun optisch anpassen und sogar die Werte modifizieren. So erhält jedes Outfit einen ganz eigenen Charakter, bleibt aber klar der gewählten Fraktion treu.

Außerdem zeigt das Video die neue Dialogkamera in aktion, die Gespräche lebendiger und cineastischer wirken lässt. Doch das schaut man sich am besten selbst an, im neuen Making Of vom Gothic 1 Remake:

Das Gothic 1 Remake ist derzeit für PC, PlayStation®5 und Xbox Series S/X in Entwicklung. Weitere Informationen zum Spiel gibt’s auf der offiziellen Website: