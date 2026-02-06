Übertriebene Zerstörung – Over The Top: WWI erscheint am 6. März

Der 100-gegen-100-Shooter von Entwicklerstudio Flying Squirrel Entertainment und Publisher GG Publishing erscheint nach erfolgreicher Beta am 6. März 2026 bei Steam für PC. Over The Top: WWI bietet überdrehten, intensiven Multiplayer-Spielspaß in den schlammigen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs.

Spieler können entweder als Deutsche, Briten oder Franzosen an die Front ziehen. Das Spiel ist zum Start für kurze Zeit auf 16,27 Euro reduziert und kostet nach Ablauf des Rabatts regulär 19,14 Euro.

Mit einem gewaltigen Arsenal an mörderischen Waffen und Fahrzeugen ebnen sich die Spieler den Weg zur vordersten Front, wobei sie eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. In Over The Top: WWI gibt es massive 100-gegen-100 Schlachten, als deutsche, französische und britische Soldaten. Den Spielern stehen viele Gewehre, mörderische Artillerie-Geschütze, destruktive Panzer und weitere historische Kriegsmittel, wie Flugzeuge und Bunkerformationen, zur Verfügung. Im Einzelspielermodus kann der gleiche Inhalt gespielt werden, wenn man gemeinsam mit Heerscharen an Bots auf das Schlachtfeld zieht und den Ersten Weltkrieg zum Leben erweckt.

Das Spiel zeigt zwölf historische Schauplätze, die von der westlichen Front des Ersten Weltkriegs inspiriert wurden. Die Karten, Fahrzeuge und Uniformen überzeugen durch einzigartige Detailtreue. Das Team hinter Over The Top: WWI sind Teilnehmer des historischen Reenactments und legen daher großen Wert darauf, den Ersten Weltkrieg historisch akkurat darzustellen.

Key Features

Gewaltige Schlachten: Bis zu 200 Spieler oder Bots kämpfen gleichzeitig auf dem Schlachtfeld gegeneinander.

Bis zu 200 Spieler oder Bots kämpfen gleichzeitig auf dem Schlachtfeld gegeneinander. Völlige Zerstörbarkeit: Das realistische Schlachtfeld nimmt im Laufe des Spiels aufgrund der vom Spieler verursachten Zerstörungen unterschiedliche Formen an. Die Spieler heben Gräben aus, während Explosionen tiefe Krater in die Landschaft reißen. Das Schlachtfeld entwickelt sich aufgrund des dynamischen Wetter-, Wind-, Jahreszeiten- und Tageszeitsystems weiter.

Das realistische Schlachtfeld nimmt im Laufe des Spiels aufgrund der vom Spieler verursachten Zerstörungen unterschiedliche Formen an. Die Spieler heben Gräben aus, während Explosionen tiefe Krater in die Landschaft reißen. Das Schlachtfeld entwickelt sich aufgrund des dynamischen Wetter-, Wind-, Jahreszeiten- und Tageszeitsystems weiter. Verschiedene Armeezweige : Spieler können 8 völlig unterschiedliche Rollen in der Armee übernehmen, beispielsweise Offizier, Scharfschütze oder Unterstützungsklassen wie Ingenieur.

: Spieler können 8 völlig unterschiedliche Rollen in der Armee übernehmen, beispielsweise Offizier, Scharfschütze oder Unterstützungsklassen wie Ingenieur. Enorme Auswahl an Waffen und Fahrzeugen : Es gibt über 50 einzigartige Waffen, zehn verschiedene Arten von gepanzerten Fahrzeugen und Panzern, Flugzeuge, Maschinengewehre, Mörser, Kanonen und vieles mehr.

: Es gibt über 50 einzigartige Waffen, zehn verschiedene Arten von gepanzerten Fahrzeugen und Panzern, Flugzeuge, Maschinengewehre, Mörser, Kanonen und vieles mehr. Karteneditor : Neben zwölf handgefertigten Schlachtfeldern gibt es ein benutzerfreundliches System, um eigene Karten zu erstellen.

: Neben zwölf handgefertigten Schlachtfeldern gibt es ein benutzerfreundliches System, um eigene Karten zu erstellen. Server Werkzeuge: Spieler können ihre eigenen Server hosten und verwalten, komplett mit benutzerdefinierten Karten, Regeln und Einstellungen.

Over The Top: WWI auf Steam: https://store.steampowered.com/app/2778610/Over_The_Top_WWI/