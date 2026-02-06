Gewinnspiel: CRIME 101

Sichere dir jetzt 2×2 Kinokarten für den hochspannenden Crime-Thriller CRIME 101, der am 13. Februar in den Kinos startet! Erlebe ein stylishes Katz-und-Maus-Spiel von Regisseur Bart Layton, in dem der geniale Juwelendieb Davis auf die desillusionierte Sharon trifft, während ihnen der unerbittliche Detective Lubesnik gefährlich nahekommt.
Davis (Chris Hemsworth) ist ein schwer fassbarer Juwelendieb, dessen Überfallserie die Polizei vor ein Rätsel stellt. Als er gerade den Coup seines Lebens ins Visier nimmt, trifft er auf die desillusionierte Versicherungsmanagerin Sharon (Halle Berry), die selbst an einem Scheideweg steht. Überzeugt davon, ein Muster entdeckt zu haben, kommt währenddessen der unerbittliche Detective Lt. Lubesnik (Mark Ruffalo) der ganzen Operation immer näher und erhöht damit das Risiko noch weiter. Als der große Raubüberfall kurz bevorsteht, beginnt die Grenze zwischen Jäger und Gejagten zu verschwimmen. Bald sind alle Drei gezwungen, sich mit lebensverändernden Entscheidungen auseinanderzusetzen – und mit der Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt.
CRIME 101 basiert auf Don Winslows gefeierter Kurzgeschichte gleichen Namens, Regie bei dem klugen, wendungsreichen und stylish inszenierten Crime-Thriller führte Bart Layton („American Animals“, BAFTA Film Award für „Der Blender – The Imposter“). Für das Drehbuch zeichnen Bart Layton („American Animals“) und Peter Straughan („Konklave“) verantwortlich. Produziert wurde der Film von Tim Bevan, Eric Fellner, Derrin Schlesinger, Dimitri Doganis, Bart Layton, Shane Salerno, Chris Hemsworth und Benjamin Grayson. Executive Producer sind Bergen Swanson, Sarah-Jane Wright, Joely Fether und Peter Straughan. Amazon MGM Studios präsentiert mit CRIME 101 eine Produktion von A Working Title, RAW und Wild State Production in Zusammenarbeit mit The Story Factory.
In den Hauptrollen spielen Chris Hemsworth („Furiosa: A Mad Max Saga”), Halle Berry („Moonfall“) und Mark Ruffalo („Poor Things“). In weiteren Rollen sind Barry Keoghan („Saltburn”), Monica Barbaro („Like A Complete Unknown”), Corey Hawkins („Die letzte Fahrt der Demeter”), Jennifer Jason Leigh („The Hateful 8“) und Nick Nolte („Angel Has Fallen“) zu sehen.
Ab 13. Februar NUR im Kino!
