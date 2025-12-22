Scott Whiskers: the Search for the Golden Cat im Test

Freie Tagesplanung

Ab diesem Zeitpunkt fächert sich das Abenteuer genretypisch auf und eine Inselkarte mit mehreren besuchbaren Lokalitäten wie einem Strand, einem Zoo und einem Dorfplatz werden freigeschaltet. Dabei gibt es überall etwas zu sehen und zu rätseln, wobei diese Freiheit dem Adventure spürbar gut tut.

Unterstützung bekommt man dabei durch ein Journal, welches die anstehenden Aufgaben festhält und eine durch Tastenwahl auslösbare Hotspot-Funktion. Ein Doppelklick bringt Scott spürbar auf Trab, was teilweise etwas unfreiwillig komisch wirkt, wenn der eigentlich doch recht gemütliche Protagonist plötzlich von 0 auf 100 beschleunigt und durch die Örtlichkeiten flitzt.

Was hingegen etwas fehlt, ist ein modernes Hinweissystem. Scott Whiskers rätselt in einer Welt, die nach Adventure-Logiken funktioniert, was einerseits angenehm retro ist. Ohne zu viel zu verraten, führt das aber auch öfters mal zu Hängern, weil die Lösung nicht immer mit unseren Gesetzen der Physik in Einklang zu bringen ist. Was hingegen tatsächlich negativ auffällt, sind Momente, in denen das Spiel eine ganz bestimmte Handlung voraussetzt, obwohl die Umgebung viele andere (und stimmigere) Alternativen anbieten würde.

Dieser Leerlauf durch zu starres Rätseldesign wären durchaus vermeidbar bzw. über ein Hinweissystem zumindest kompensierbar gewesen.

Etwas hakelig ist ebenso das Inventarsystem, welches beim Betrachten von Gegenständen immer in eine kurzen Sequenz überblendet, was die Interaktionen ein wenig träge werden lässt. Neben klassischen Objektpuzzeln (ganz schön: der Charakter hat verschiedene Audiorückmeldungen für „Das geht so nicht“), gibt es auch Logikaufgaben und Dialogrätsel.

Im Vergleich zum Vorgänger sind die Gespräche deutlich stringenter umgesetzt, sodass man dieses Mal nicht in ausufernden Textfluten zu versinken droht. So gibt das Spiel selbst auch optisch durch Dialogeinfärbungen Feedback, welche Gesprächszweige für das Fortkommen notwendig sind und welche optional – schön!