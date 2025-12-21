MARVEL Cosmic Invasion im Test

Der französische Entwickler und Publisher Dotemu ist dafür bekannt, klassische Spiele-Lizenzen für moderne Plattformen neu aufzulegen. Zu den erfolgreichen Wiederbelebungen zählen unter anderem Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Die Zusammenarbeit mit dem kanadischen Entwicklerstudio Tribute Games, das 2011 von ehemaligen Ubisoft-Entwicklern gegründet wurde, trug bereits mit TMNT: Shredder’s Revenge Früchte und wird nun mit Marvel Cosmic Invasion fortgesetzt.

Dafür sicherte man sich eine zugkräftige Comic-Lizenz und schickt die Marvel-Helden auf ein episches Abenteuer, um eine galaktische Bedrohung im Marvel-Universum abzuwenden: Der Schurke Annihilus hat eine massive Invasion gestartet, die als Annihilation Wave bekannt ist und die Existenz der gesamten Galaxie gefährdet. Spieler schlüpfen in die Rollen von bis zu 15 Marvel-Helden und kämpfen sich in klassischer 2D-Side-Scrolling-Beat-’em-up-Action durch bekannte Schauplätze – von New York City bis zur Negativ-Zone –, um die Invasionswellen zu stoppen und das Universum zu retten.

Die Story selbst ist zwar keine direkte 1:1-Umsetzung eines Comics, sie ist jedoch klar von klassischen Marvel-Stories und Events inspiriert, die Handlung und Figuren des Spiels beeinflusst haben. Dazu zählt unter anderem das große Annihilation-Event, auf das sich Cosmic Invasion narrativ stark bezieht: In diesem bekannten Comic-Storybogen brechen kosmische Bedrohungen wie die Annihilation Wave los und vereinen zahlreiche Helden zur Verteidigung der Galaxie.