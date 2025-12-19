Vier neue DLSS 4-Titel und ein neuer GeForce Game Ready-Treiber

Diese Woche können GeForce RTX-Gamer DLSS 4 mit Multi Frame Generation in ARK: Lost Colony, Ashes of Creation, SPLITGATE: Arena Reloaded und Yakuza Kiwami 2 aktivieren. Außerdem wird AION2 um DLSS 4 mit Multi Frame Generation erweitert, Dying Light: The Beast hat Raytracing-Effekte eingeführt und Lost Ark unterstützt nun DLSS Super Resolution.

Darüber hinaus wurden bei den Game Awards neue Trailer zu Spielen gezeigt, deren Veröffentlichung mit DLSS 4 und anderen RTX-Technologien bereits bestätigt wurde, darunter Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem und PRAGMATA.

NVIDIA hat außerdem einen neuen GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht, der das Spielerlebnis mit den neuesten Titeln optimiert und das bestmögliche Erlebnis mit der eigenen Spielesammlung garantiert. Außerdem behebt der Treiber das Farbproblem, das bei vorherigen Treibern auftrat, wenn Spiele und Programme mit nicht nativen Auflösungen und Seitenverhältnissen ausgeführt wurden.

Am 21. Dezember startet der erste Fortnite NVIDIA GeForce RTX Cup, veranstaltet von Epic Games. Spieler aus aller Welt kämpfen um Preise im Wert von über 100.000 US-Dollar! Die besten Spieler jeder Region gewinnen außerdem eine von zwölf MSI Gaming Trio White GeForce RTX 5080-Grafikkarten mit einer speziellen Fortnite-Backplate. Darüber hinaus erhalten alle Spieler, die mindestens 8 Punkte im Turnier erzielen, eine kosmetische Belohnung im Spiel, den Rust Bucket Back Bling!

Das ist neu:

ARK: Lost Colony: In ARK: Lost Colony geht es gegen die Dämonen von Arat Prime, dem Geburtsort der ARKs. Das ist die erste große kanonische Erweiterung von ASA. Sie ist ab heute mit DLSS 4 und NVIDIA Reflex verfügbar und bietet GeForce RTX-Spielern das bestmögliche Erlebnis.

AION2: Das Spiel wurde am 19. November gleichzeitig in Korea und Taiwan veröffentlicht. Bei der Veröffentlichung unterstützte AION2 NVIDIA DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex. Am 24. Dezember wird mit einem neuen AION2-Update die Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation hinzugefügt, wodurch Spieler mit einer GeForce RTX 50-Serie die Bildraten weiter beschleunigen und so ein noch besseres Spielerlebnis erzielen können. Wenn AION2 weltweit auf den Markt kommt, werden alle Technologien sofort verfügbar sein und die Leistung, Bildqualität und Reaktionsfähigkeit augenblicklich verbessern..

Dying Light: The Beast: Eine einzigartige Mischung aus Open World und Action-Survival-Horror, angesiedelt im wunderschönen, aber gefährlichen Tal von Castor Woods. Um den ehemaligen Entführer zu besiegen, muss man fragile Allianzen eingehen und alle brutalen Kampf- und Fortbewegungsoptionen aus seinem Arsenal nutzen. GeForce RTX-Gamer, die Dying Light: The Beast spielen, können DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLAA nutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern. Die PC-Latenz wird durch NVIDIA Reflex reduziert, wodurch das Gameplay noch reaktionsschneller wird. Ein neues Update fügt Raytracing-basierte globale Beleuchtung, Raytracing-basierte Reflexionen und Raytracing-basierte Schatten hinzu und hebt die Bildqualität auf ein neues Niveau.

SPLITGATE: Arena Reloaded: SPLITGATE: Arena Reloaded vereint das Beste aus Splitgate 1 und 2 und bringt das klassische Arena-Shooter-Feeling zurück. SPLITGATE: Arena Reloaded ist diese Woche erschienen und GeForce RTX-Gamer können DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren, um die Bildraten und die Wiedergabetreue in diesem rasanten Shooter zu maximieren.

Ashes of Creation: Ashes of Creation von Intrepid Studios ist ein MMORPG, dass in einer High-Fantasy-Welt spielt, in der die Handlungen der Spieler die Welt selbst gestalten. Das Spiel ist seit letzter Woche im Early Access verfügbar und bietet von Anfang an Unterstützung für DLSS 4 und NVIDIA Reflex, wodurch GeForce RTX-Spielern das bestmögliche Erlebnis geboten wird.

Lost Ark: In dem von Smilegate und Amazon Game Studios entwickelten Spiel Lost Ark begeben sich die Spieler auf eine Odyssee nach der titelgebenden Arche in einer riesigen, lebendigen Welt. Mit einem neuen Update für den koreanischen Client unterstützt Lost Ark nun auch DLSS Super Resolution und DLAA. GeForce RTX-Spieler können nun höhere Bildraten genießen oder alternativ DLAA aktivieren, um die Bildqualität zu maximieren. Im ersten Quartal 2026 werden DLSS und DLAA auch in anderen Regionen, darunter Nordamerika und Europa, hinzugefügt. Weitere Details zur Veröffentlichung finden Sie auf der Lost Ark-Website.

Yakuza Kiwami 2: In SEGAs Action-RPG Yakuza Kiwami 2 schlüpfen die Spieler erneut in die Rolle von Kazuma Kiryu, der zuvor für den Mord an einem Verbrecherboss verantwortlich gemacht wurde. Mit einem bevorstehenden Krieg wird der legendäre Drache von Dojima jedoch aus seinem friedlichen Leben gerissen und in die Welt zurückgeworfen, die er hinter sich lassen wollte. Ein neues Spiel-Update hat kürzlich DLSS Super Resolution und DLSS Frame Generation zur PC-Version von Yakuza Kiwami 2 hinzugefügt. Mit dem neuesten DLSS Super Resolution Transformer-KI-Modell lässt sich die Bildrate beschleunigen und die Bildqualität verbessern, mit DLSS Frame Generation die Leistung verdoppeln. Mit der NVIDIA-App kann DLSS 4 mit Multi Frame Generation auf GeForce RTX-GPUs mithilfe der NVIDIA DLSS-Overrides aktiviert werden.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog und im Blog zum GeForce Game Ready Treiber.