Dune: Awakening: Kapitel 3 enthüllt

Der Entwickler und Publisher Funcom hat jetzt erste Details zu Kapitel 3 bekannt gegeben, dem nächsten kostenlosen Update für Dune: Awakening, dem Open-World-Survival-Spiel, das von Frank Herberts Dune sowie den Blockbuster-Filmen von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment inspiriert ist.

Kapitel 3 – Kostenloses Update: Größeres und besseres Endgame

Die meisten Verbesserungen und Ergänzungen in Kapitel 3 gehen direkt auf Wünsche und Feedback der Spieler zurück. Einer der häufigsten Wünsche war, den Spielern mehr Möglichkeiten für den Fortschritt zu bieten, sobald sie Stufe 6 erreicht haben. Kapitel 3 soll dies erfüllen und den Spielern tiefgreifendere Auswahlmöglichkeiten und sinnvollere Wege bieten, um sowohl im PvE als auch in anderen Spielmodi voranzukommen.

„Wir wissen, dass die Spieler sich ein reichhaltigeres Spielerlebnis im späteren Verlauf des Spiels wünschen, und dieses Update legt den Grundstein für das, was als Nächstes kommt“, so Joel Bylos, Creative Director von Dune: Awakening. „Wir haben das Landsraad-System von Grund auf neu aufgebaut, neue Möglichkeiten zum Sammeln von Belohnungen hinzugefügt, egal ob man solo oder in Gruppen spielt, die Fraktionsränge erweitert und das neue Spezialisierungssystem eingeführt. Außerdem gibt es neue Orte im Überland mit brandneuen Missionen und einzigartigen, wiederholbaren Teststationen mit steigendem Schwierigkeitsgrad für zusätzliche Belohnungen. Unser Ziel ist es, den Spielern im späteren Spielverlauf mehr Optionen als je zuvor zu bieten.“

Das ist bei weitem keine vollständige Liste. Eine Vielzahl von Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen machen Kapitel 3 zum größten Update für Dune: Awakening seit der Veröffentlichung.

Auch das Kampfsystem erhielt einige Verbesserungen, darunter die Einführung der Doppelklingen, Pyrockets und eine vollständige Überarbeitung des Rapiers. Für alle, die es kaum erwarten können, zu erfahren, wie die Hauptgeschichte weitergeht, knüpft Kapitel 3 nahtlos an Kapitel 2 an und bietet weitere Stunden storybasiertes Survival-Gameplay.

Raiders of the Broken Lands – Kostenpflichtiger DLC: Mehr Material zum Bauen

Gleichzeitig mit dem kostenlosen Update für Kapitel 3 erscheint Raiders of the Broken Lands, das ohne zusätzliche Kosten im Season Pass enthalten ist. Dieser DLC erfüllt einen der größten Wünsche der Spieler: mehr Material zum Bauen! Das Ergebnis sind sage und schreibe 73 Bauteile und 17 Dekorationen, die von den Schmugglern des Imperiums inspiriert sind, sowie ein spezielles Stillsuit-Set, ein leichtes und ein schweres Rüstungsset, Waffenvarianten, Stoffmuster und Emotes.

Dune: Awakening ist jetzt im Steam Winter Sale mit einem Rabatt von 35% erhältlich. Dies ist der höchste Rabatt, den das Spiel seit der Veröffentlichung erhalten hat. Es ist also die perfekte Gelegenheit, endlich nach Arrakis zu ziehen und sich auf das bald erscheinende Kapitel 3 vorzubereiten.

Dune: Awakening – Kapitel 3 wird kostenlos verfügbar sein, und der DLC Raiders of the Boken Lands kann für 9,99 € oder als Teil des Season Pass (24,99 €) erworben werden.