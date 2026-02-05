WARDOGS: Bulkhead und Team17 kündigen Taktik-Shooter an

Entwickler BULKHEAD (bekannt für The Turing Test) meldet sich nach der Trennung von Tencent mit einem ambitionierten Projekt zurück: WARDOGS soll 2026 in den Steam Early Access starten.

Dabei betonen die Entwickler ausdrücklich, dass es sich weder um ein Battle Royale noch um einen Extraction-Shooter handelt, sondern um „Tactical All Out Warfare“.

Das Spielkonzept: „King of the Hill“ in großem Stil

Inspiriert durch die legendäre Arma 3-Mod von Sa-Matra, treten in WARDOGS 100 Spieler in drei Teams gegeneinander an. Das Ziel ist die Kontrolle über eine zufällig generierte, 2×2 km große Zone innerhalb einer massiven, 256 km² umfassenden Karte in den Bergen Osteuropas.

Die Kernfeatures im Überblick:

Persistent Cash System : Geld regiert die Welt. Spieler verdienen Cash durch Team-Aktionen (Revives, Transporte, Objectives). Dieses Geld bleibt über Matches hinweg erhalten und wird genutzt, um Loadouts, Ausrüstung und Fahrzeuge für den nächsten Einsatz zu kaufen.

: Geld regiert die Welt. Spieler verdienen Cash durch Team-Aktionen (Revives, Transporte, Objectives). Dieses Geld bleibt über Matches hinweg erhalten und wird genutzt, um Loadouts, Ausrüstung und Fahrzeuge für den nächsten Einsatz zu kaufen. Zerstörung & Base-Building : Die Umgebung ist destruktibel, lässt sich aber auch befestigen. Teams können Gebäude modifizieren und verbarrikadieren, anstatt sie nur dem Erdboden gleichzumachen.

: Die Umgebung ist destruktibel, lässt sich aber auch befestigen. Teams können Gebäude modifizieren und verbarrikadieren, anstatt sie nur dem Erdboden gleichzumachen. Kein Fokus auf Reflexe: Planung, Koordination und strategische Investitionen in besseres Gear stehen über bloßen „Twitch-Reflexen“.

Technische Basis: Das War Dynamics Framework

Für IT-Interessierte ist der technische Unterbau besonders spannend: WARDOGS nutzt das War Dynamics Framework. Dabei handelt es sich um eine proprietäre Eigenentwicklung von BULKHEAD, die auf der Unreal Engine aufsetzt.

Dieses Framework wurde in Zusammenarbeit mit Luftfahrt- und Ballistik-Experten entwickelt, um:

Ein realistisches Fahrverhalten der Vehikel zu garantieren.

Konsistentes Waffen-Handling bei gleichzeitig hoher Spieleranzahl zu gewährleisten.

Die persistente Wirtschaft und die großflächige Zerstörung performant abzubilden.

Unabhängigkeit und Community-Fokus

Nach dem Rückkauf des Studios von Tencent agiert BULKHEAD wieder unabhängig. Für die Entwicklung von WARDOGS arbeitet das Team eng mit den originalen Mod-Schöpfern von „Sa-Matra“ zusammen, um die Essenz des taktischen Gameplays beizubehalten.