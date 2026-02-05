Nintendo Direct: Partner Showcase präsentiert neue und bekannte Titel für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Zu den Highlights gehören Indiana Jones und der Große Kreis, Fallout 4: Anniversary Edition, Resident Evil Requiem und Orbitals.
Die neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation stellt eine vielfältige Auswahl an Spielen vor, darunter Spieleklassiker in überarbeiteter Form, große Abenteuer, die erstmals auf Nintendo Switch 2 erlebt werden können, sowie brandneue Titel, die für Nintendo Switch 2 und für Nintendo Switch erscheinen.
Zu den Highlights der Präsentation zählten Spielereihen von Bethesda Game Studios und MachineGames, die ihr Debüt auf Nintendo Switch 2 geben: In Indiana Jones und der Große Kreis begibt sich der legendäre Archäologe auf seine nächste Reise, Fallout 4: Anniversary Edition lässt Spieler:innen das vollständige Abenteuer im Ödland erleben und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered präsentiert das berühmte Rollenspiel mit überarbeiteter Grafik und verbesserten Gameplay-Elementen.
Todd Howard, Studio-Leiter und Creative Director von Bethesda Softworks: „Es war ein unglaubliches Erlebnis für uns, auf der ursprünglichen [Nintendo] Switch mit Nintendo zu arbeiten. Es war einfach so eine tolle Konsole und bot eine ganz persönliche Spielerfahrung. Wir freuen uns sehr, eine Reihe unserer Franchises endlich erstmals auf eine Nintendo-Konsole zu bringen.“
Ebenfalls vorgestellt wurden das intergalaktische Ko-op-Puzzle-Abenteuer Orbitals, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, Resident Evil Requiem für Nintendo Switch 2, für das auch ein „Creator’s Voice“-Video mit Kommentaren des Entwicklungsteams erscheinen wird, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinende Survival-Puzzle-Actionspiel TOKYO SCRAMBLE, das Science-Fiction-Abenteuer PRAGMATA, in dem Hacking auf Action trifft, das große Rollenspielepos FINAL FANTASY VII REBIRTH und PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, der neueste Teil der Mystery-Abenteuerreihe PARANORMASIGHT.
Die Präsentation im Überblick:
- Indiana Jones und der Große Kreis: Das Abenteuer ruft – Indiana Jones steht bereit. Der legendäre Schatzjäger begibt sich auf eine neue Reise, die im Jahr 1937 zwischen den Ereignissen von Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug spielt. Von den Hörsälen des Marshall College bis zu den versunkenen Tempeln von Sukhotai reist Indy um die gesamte Welt, um die Geheimnisse des Großen Kreises zu ergründen. Doch mit diesem Ziel ist er nicht allein: Finstere Mächte haben es auf den Großen Kreis abgesehen. Um sie aufzuhalten, muss Indy sich nicht nur auf seine getreue Peitsche, sondern auch auf seinen scharfen Verstand verlassen. Indiana Jones und der Große Kreis schwingt sich am 12. Mai in digitaler und physischer Ausgabe auf Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im Nintendo eShop möglich.
- Fallout 4: Anniversary Edition: Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit dieses Abenteuer rund um Überleben und Entscheidungsfreiheit erstmals erschienen ist. In Fallout 4: Anniversary Edition schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle eines Vault-Bewohners bzw. einer Vault-Bewohnerin. Ihre Aufgabe: dem Ödland und den Überresten der Zivilisation neue Form zu verleihen. Dazu bereisen sie eine weitläufige offene Welt, entdecken Hunderte von Schauplätzen, Charakteren und Missionen und treffen Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Diese neue Spieledition erweitert das Abenteuer zudem um sechs offizielle Erweiterungen sowie mehr als 150 Creation-Club-Items. Bald schon können die Spieler:innen ihre Pip Boys anlegen, denn die digitale Ausgabe von Fallout 4: Anniversary Edition erscheint am 24. Februar für Nintendo Switch 2. Die physische Version folgt am 28. April. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im Nintendo eShop möglich.
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Das berühmte Open-World-Rollenspiel kehrt mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Spielelementen zurück. Altgediente Abenteurer:innen wie auch solche, die die weiten Landschaften Cyrodiils zum ersten Mal erkunden, können das „Game of the Year“ 2006 nun in modernisierter Form erleben. Das Spiel wurde von Grund auf neu erschaffen, von Charakteren und Waffen bis hin zu Käsescheiben und Kuchen, und bietet neben neuer Grafik auch bessere Leistung. Spieler:innen können dabei nicht nur in das Hauptspiel, sondern auch in die zuvor erschienenen Story-Erweiterungen „Schauderinseln“ und „Ritter der Neun“ eintauchen. Alle Wege führen in das Reich des Vergessens, wenn The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 2026 in digitaler und physischer Ausgabe für Nintendo Switch 2 erscheint.
- TOKYO SCRAMBLE: In der Untergrundwelt tief unter Tokio beginnt ein Überlebenskampf, in dem blitzschnell getroffene Entscheidungen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können. In der Rolle der Protagonistin Anne, die in einem unterirdischen Höhlennetzwerk zu sich kommt, müssen Spieler:innen den dinosaurierartigen Zinos entkommen. Um dieser prähistorischen Welt zu entfliehen, sind Heimlichkeit, Strategie, schnelle Entscheidungen und eiserne Entschlossenheit gefragt. Über GameShare*1 können bis zu vier Spieler:innen lokal oder online per GameChat*2 zusammenarbeiten, um Anne zur Flucht zu verhelfen. TOKYO SCRAMBLE erscheint am 11. Februar exklusiv für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im Nintendo eShop möglich.
- Resident Evil Requiem: Eine neue Ära des Survival-Horror-Genres beginnt im neuen Teil der berühmten Spielereihe. In den Rollen von FBI-Analytikerin Grace Ashcroft und dem legendären Agenten Leon S. Kennedy erwartet die Spieler:innen ein Spielerlebnis, das ihnen kalte Schauer über den Rücken jagen wird. Beide Protagonisten bieten individuelle Spielmechaniken und Handlungen, die sich im Laufe des Spiels kreuzen werden. Dabei haben Spieler:innen die Wahl zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive sowie mehreren Schwierigkeitsstufen. Am selben Tag wird zudem der Nintendo Switch 2 Pro Controller – Resident Evil Requiem-Edition veröffentlicht. Außerdem erscheinen mit Figuren für Grace und Leon erstmals amiibo für Resident Evil. Beide amiibo-Figuren sind ab Sommer erhältlich. Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.
- PRAGMATA: Ein brandneues Science-Fiction-Action-Adventure von Capcom wartet darauf, erkundet zu werden. Wir befinden uns in der nahen Zukunft. Der Raumfahrer Hugh Williams und die Androidin Diana müssen einer Forschungsstation auf dem Mond entfliehen und einen Weg zurück zur Erde finden. Beide Protagonisten werden gleichzeitig gesteuert: Diana setzt ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um die Panzerung ihrer Gegner zu hacken, und gibt Hugh so die Gelegenheit, ihre Feinde mit seinem vielfältigen Waffenarsenal außer Gefecht zu setzen. PRAGMATA erscheint am 24. April für Nintendo Switch 2. Am selben Tag erscheint auch eine amiibo-Figur von Diana, über die Spieler:innen Items im Spiel erhalten können. Einen Vorgeschmack auf das einzigartige Action-Gameplay bietet eine spielbare Demoversion, die im Laufe des Tages im Nintendo eShop verfügbar sein wird.
- Orbitals: Orbitals ist ein intergalaktisches Ko-op-Abenteuer voller Platforming-Spaß und Rätsel für zwei Spieler:innen, das in einer Retro-Animewelt angesiedelt ist. In diesem Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 schließen sich zwei Abenteurer:innen als Maki und Omura zusammen. Um ihre Heimat zu retten, müssen sie der Sturmwand trotzen und den Gefahren trotzen, die jenseits von dieser lauern. Das Spiel wurde als asymmetrisches Ko-op-Erlebnis für zwei Spieler:innen entwickelt, die entweder lokal im Splitscreen-Modus oder online über GameShare oder Matchmaking gemeinsam spielen. Clevere Teamarbeit und Kommunikation werden hierbei belohnt. Orbitals erscheint diesen Sommer exklusiv für Nintendo Switch 2.
- FINAL FANTASY VII REBIRTH: Die zweite Geschichte der FINAL FANTASY VII-Remake-Reihe legt das Schicksal des Planeten in die Hände der Spieler:innen. Auf der Jagd nach Sephiroth, einer ominösen Figur aus Clouds Vergangenheit, fliehen Cloud Strife und seine Gefährten aus der Stadt Midgar in die weite Welt jenseits ihrer Mauern. Ihr Ziel: Sephiroths Weltherrschaftspläne zu vereiteln. Auf dem Rücken von Chocobos erkunden Spieler:innen weitläufige Umgebungen voller neuer Features und Begegnungen. Cloud und seine Verbündeten brechen am 3. Juni auf, wenn FINAL FANTASY VII REBIRTH für Nintendo Switch 2 erscheint. Das Spiel kann im Laufe des Tages im Nintendo eShop vorbestellt werden. Digitale Bonusinhalte werden zur Vorbestellung jeder Edition angeboten.
- Kyoto Xanadu: In einer alternativen Realität, in der Kyoto die Hauptstadt Japans ist, wartet das große Labyrinth Xanadu mit all seinen Monstern und Mysterien darauf, erkundet zu werden. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle eines Schülers, der sich in die Tiefen des Labyrinths wagt. Dabei schärfen sie in Kämpfen in Xanadu nicht nur ihre Fähigkeiten – auch ihre Beziehungen zu verschiedenen Personen in ihrem Alltag wollen vertieft werden. Welche Wahrheiten im Labyrinth wie auch in Kyoto verborgen liegen, erfahren Spieler:innen, wenn Kyoto Xanadu diesen Sommer für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.
- Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Eine aufregende Reise in die Himmelswelt wartet in diesem visuell eindrucksvollen Action-Rollenspiel. Seite an Seite mit vielfältigen Gefährtinnen und Gefährten erkunden Spieler:innen atemberaubende schwebende Inseln und stellen sich mächtigen Gegnern im Kampf. Hierbei stehen mehr als 20 spielbare Charaktere zur Auswahl. Wer sich lieber gemeinsam ins Abenteuer stürzt, kann sich mit bis zu drei weiteren Mitspielerinnen und Mitspielern lokal*3 oder online*4 zu gemeinsamen Partien zusammenschließen. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok erscheint am 9. Juli für Nintendo Switch 2.
- PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse: Wie weit würde man gehen, um einen Fluch zu überleben? In dieser brandneuen Geschichte der PARANORMASIGHT-Reihe gilt es, ein fesselndes übernatürliches Rätsel aus mehreren Blickwinkeln zu ergründen. Angesiedelt in der Küstenregion von Ise-Shima in Japan bietet diese in sich abgeschlossene Geschichte neue Schauplätze, paranormale Legenden und eine neue Reihe von Charakteren, aus deren Perspektive Spieler:innen die unheimlichen Geheimnisse der Meerjungfrauen von Ise erleben. PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse erscheint am 19. Februar für Nintendo Switch. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im Nintendo eShop möglich.
- Turok: Origins: Wilde Dinosaurier und eine außerirdische Bedrohung lauern in Turok: Origins für Nintendo Switch 2. Spieler:innen begeben sich entweder im Alleingang oder online im Team auf eine interplanetarische Suche nach einer Superkraft, die den Ausgang eines Krieges entscheiden kann. Das Abenteuer beginnt diesen Herbst für Nintendo Switch 2.
- Digimon Story Time Stranger: In Digimon Story Time Stranger entscheiden die Spieler:innen über das Schicksal zweier Welten. Ein apokalyptisches Ereignis bringt die menschliche und die Digitale Welt an den Rand des Untergangs. Um beide Welten zu retten, müssen sich Spieler:innen mit über 450 Digimon verbünden, die nicht-lineare Entwicklungen durchlaufen können, und gemeinsam mit ihnen strategische, rundenbasierte Kämpfe bestreiten. Auf Nintendo Switch 2 können sie ihren bevorzugten Grafikmodus festlegen. Die Evolution beginnt am 10. Juli, wenn Digimon Story Time Stranger für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint. Vorbestellungen sind im Laufe des Tages im Nintendo eShop möglich.
- Valheim: Im Wikinger-Erkundungsspiel Valheim stellen sich Odins auserwählte Krieger:innen der Herausforderung, eine von Monstern heimgesuchte Welt zu überleben und sich ihren Platz in seinen Hallen zu sichern. Wikinger-Fans können sich allein oder mit bis zu neun Freundinnen und Freunden ins Abenteuer stürzen und die Landschaften und Meere dieser bildschönen, prozedural generierten Welt erkunden. Dank seiner Optimierung für Nintendo Switch 2 bietet das Spiel Unterstützung für den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller sowie HD-Vibration 2. So können Spieler:innen sich bestens auf ihre Schlachten vorbereiten, indem sie imposante Wikingerhallen errichten, neue Ausrüstung schmieden und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten. Valheim erscheint dieses Jahr für Nintendo Switch 2.
- MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION: Der neue Teil von Capcoms rundenbasierter Rollenspielreihe führt Spieler:innen auf eine brandneue Reise. Die Natur steht am Rande der Zerstörung und Monster sind vom Aussterben bedroht. Und damit nicht genug: Ein geheimnisvoller Drachenältester versucht, alle Bemühungen zu vereiteln, die Wahrheit hinter den Ereignissen herauszufinden. Spieler:innen müssen Bindungen zu ihren Monsties aufbauen, sie aufziehen und mithilfe des Ritus der Überlieferung und der Habitat-Restauration mächtige neue Fähigkeiten entfesseln. MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION erscheint am 13. März für Nintendo Switch 2. Das Spiel kann ab jetzt im Nintendo eShop vorbestellt werden. Auch eine Demoversion ist verfügbar.
- CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS: Der neue Spieletitel der weltberühmten Anime-Serie Captain Tsubasa bietet spektakuläre Fußball-Action. Mehr als 110 Charaktere aus 22 Elitemannschaften stehen zur Auswahl. Mit Spezialaktionen und kraftvollen Schüssen spielen sich Sport-Fans an die Spitze der Fußballwelt und erleben packende Spielmomente, in denen internationale Athleten mit außergewöhnlichen Spielzügen glänzen. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS wird dieses Jahr für Nintendo Switch veröffentlicht.
- SUPER BOMBERMAN COLLECTION: Der unterhaltsame Party-Knaller SUPER BOMBERMAN ist jetzt als Sammlung von sieben Titeln in 12 Versionen erhältlich – darunter bislang unveröffentlichte lokalisierte Versionen von SUPER BOMBERMAN 4 und SUPER BOMBERMAN 5. Die Sammlung bietet einen BOSS-RUSH-Modus, Support-Funktionen, Sammlungen und mehr. Über GameShare können bis zu vier Spieler:innen gemeinsam für Bombenstimmung sorgen. Fans von explosivem Spielchaos müssen sich nicht lange gedulden, denn SUPER BOMBERMAN COLLECTION – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2 und SUPER BOMBERMAN COLLECTION für Nintendo Switch erscheinen noch heute.
- Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition: Es ist an der Zeit, seinen eigenen Weg zu finden. Gewundene Höhlen, verdorbene Kreaturen und uralte Geheimnisse: All das erwartet verwegene Abenteurer:innen, die sich bis ins Herz des Königreichs vorwagen. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition bietet Spieler:innen ein 2D-Action-Abenteuer im klassischen Stil und lässt sie die weitläufige, verzweigte Spielwelt in höherer Auflösung, mit verbesserter Bildrate und mit zusätzlichen Effekten erleben. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition erscheint im Laufe des Tages für Nintendo Switch 2. Spieler:innen, die Hollow Knight bereits auf Nintendo Switch besitzen, können ohne zusätzliche Kosten über das Upgrade Pack*5 zur Nintendo Switch 2 Edition wechseln.
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales führt die Spieler:innen auf eine gefährliche Reise über vier Zeitalter, um einen Fluch zu brechen und ihr Königreich zu retten. In diesem neuen Action-Rollenspiel von den Machern der OCTOPATH TRAVELER-Reihe schlüpfen Einzelspieler:innen in die Rolle des Abenteurers Elliot und seiner Gefährtin, der Fee Faie. Das Duo erlebt eine packende Geschichte voller Action, Erkundungen und Emotionen. Dabei stehen Abenteurerinnen und Abenteurern sieben Waffenarten, anpassbare Magicite-Verbesserungen und Faies mächtige Feen-Aktionen zur Verfügung. The Adventures of Elliot: The Millenium Tales erscheint am 18. Juni für Nintendo Switch 2.
- Neue Spiele für Arcade Archives 2 und Console Archives: Klassische Spielerlebnisse für zu Hause oder unterwegs bieten diese Spielesammlungen. In Console Archives NINJA GAIDEN II: THE DARK SWORD OF CHAOS gilt es, unnachgiebigen Gegnern, tödlichen Fallen und übernatürlichen Mächten zu trotzen, um die finsteren Pläne des Kaisers Ashtar zu vereiteln. Wintersport-Fans kommen in Console Archives Cool Boarders auf ihre Kosten: Hier können sich Snowboarder:innen mit eindrucksvollen Tricks einen Weg über verschneite Berglandschaften bahnen. Diese Titel werden im Laufe des Tages auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Weitere Titel erscheinen dieses Jahr, darunter Arcade Archives 2 Rave Racer für Nintendo Switch 2 und Arcade Archives Rave Racer für Nintendo Switch, in denen Rennfahrer:innen ihr Können am Steuer auf farbprächtigen Strecken mit scharfen Kurven und dramatischen Höhenunterschieden unter Beweis stellen können. Doraemon, SONIC WINGS Special und weitere Spiele werden den Console Archives-Katalog ebenfalls erweitern.
- eFootball Kick-Off!: eFootball Kick-Off! bietet geballte Fußballspannung für zu Hause oder unterwegs, egal ob allein oder mit Freundinnen und Freunden, offline oder online. Im Welttour-Modus können Sport-Fans ihre eigene Club-Mannschaft aufbauen und in Meisterschaften in aller Welt antreten. Im Modus Internationaler Pokal erleben Spieler:innen den Nervenkitzel des ultimativen Fußball-Festivals, bei dem Nationalmannschaften im Kampf um globalen Ruhm antreten. Fußball-Neulinge können in 6-gegen-6-Partien auf Torjagd gehen und ihre Fähigkeiten in einem Rang-System trainieren, das die Spielleistung bewertet. eFootball Kick-Off! erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch 2.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spielen zeigte die Präsentation eine Montage weiterer Spiele, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden:
- Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition: Hier erleben Spieler:innen eine Welt voller Disney-Magie. Diese Version bietet verbesserte Spielleistung, überarbeitete Grafik und eine erhöhte Obergrenze für Objekte. Disney-Fans können ab dem 25. März mitreißende Geschichten auf Nintendo Switch 2 erleben.
- PGA TOUR 2K25: Hier können Golf-Fans auf der größten Bühne antreten, die der Sport zu bieten hat. Dabei stellen sich Spieler:innen Golflegenden im ultimativen Test: der PGA Championship, der U.S. Open und der Open Championship. Jeder Schlag zählt, wenn PGA TOUR 2K25 am 6. Februar für Nintendo Switch 2 erscheint.
- WWE 2K26: Mit mehr als 400 spielbaren Superstars und Legenden aus mehreren Ären stellt dieser Titel die größte Charakterauswahl in der Geschichte der Spielereihe bereit. Wrestling-Fans können neue Match-Arten, den Universe-Modus und den erweiterten MyFACTION-Modus erleben. WWE 2K26 steigt am 13. März auf Nintendo Switch 2 in den Ring. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun: Um ihre Feinde zu überlisten, werden Spieler:innen zum ultimativen tödlichen Schatten. Taktik und Schleichfähigkeiten werden gefordert, wenn das Spiel am 18. März für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.
- Another Eden Begins: Ein zeitloses Abenteuer nimmt seinen Lauf, das die Grenzen von Zeit und Raum überwindet. Dieses Rollenspiel beginnt seine Zeitreise diesen Sommer auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.
- Goat Simulator 3 trabt auf Nintendo Switch 2. Spieler:innen können allein Unfug treiben oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden doppelt so viel Chaos stiften. Goat Simulator 3 erscheint am 1. April und kann ab heute im Nintendo eShop vorbestellt werden.
- Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition: Im ultimativen Strategiekampf sichern sich Spieler:innen mit geschickten Würfelwürfen und beschworenen Kreaturen den Sieg. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2 und Culdcept BEGINS für Nintendo Switch erscheinen jeweils am 16. Juli.
- Scott Pilgrim EX schlägt sich in ein neues Zeitalter durch. Gemeinsam mit Freunden können sich Spieler:innen durch Zeit und Raum prügeln, wenn das Spiel am 3. März für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown: Als Kommandant:innen der U.S.S. Voyager ist es die Aufgabe der Spieler:innen, ihre Crew lebend nach Hause zu bringen. Das Spiel erscheint am 18. Februar für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.
- Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition: In den Rollen von Alphen und Shionne ziehen Spieler:innen in den Kampf, um den Planeten aus 300 Jahre langer Unterdrückung zu befreien. Das Spiel erscheint am 22. Mai für Nintendo Switch 2.
- REANIMAL: Um ihre Freundinnen und Freunde zu retten, müssen Spieler:innen unvorstellbaren Schrecken entfliehen. Horror und Mystery treffen in diesem neuen Ko-op-Abenteuer aufeinander, das passend zum Valentinstag am 13. Februar für Nintendo Switch 2 erscheint.
Anmerkungen:
*1 Spiele, die über GameShare empfangen werden, können ausschließlich während GameShare-Sessions gespielt werden. GameShare über GameChat ist nur auf Nintendo Switch 2 verfügbar und erfordert eine stabile Internetverbindung. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat kostenlos genutzt werden. Danach wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.
*2 Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und der Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Eine Internetverbindung und eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden benötigt. Zur GameChat-Nutzung ist die Registrierung der Mobiltelefonnummer erforderlich. Kinder müssen über die App für Nintendo Switch-Altersbeschränkungen die entsprechende Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erhalten, um GameChat nutzen zu können. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Um Video-Chat nutzen zu können, wird eine kompatible USB-C-Kamera wie die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich) benötigt. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat kostenlos genutzt werden. Danach wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.
*3 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind.
*4 Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Zur Nutzung des Online-Spiels wird eine kostenpflichtige Online-Mitgliedschaft benötigt. Weitere Informationen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft sind hier zu finden: https://www.nintendo.de/Nintendo-Switch/Nintendo-Switch-Online/Nintendo-Switch-Online-1183143.html
*5 Zur Verwendung des Upgrade Packs wird Hollow Knight für Nintendo Switch (separat erhältlich) benötigt.