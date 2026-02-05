Nintendo Direct: Partner Showcase präsentiert neue und bekannte Titel für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Zu den Highlights gehören Indiana Jones und der Große Kreis, Fallout 4: Anniversary Edition, Resident Evil Requiem und Orbitals.

Die neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation stellt eine vielfältige Auswahl an Spielen vor, darunter Spieleklassiker in überarbeiteter Form, große Abenteuer, die erstmals auf Nintendo Switch 2 erlebt werden können, sowie brandneue Titel, die für Nintendo Switch 2 und für Nintendo Switch erscheinen.

Zu den Highlights der Präsentation zählten Spielereihen von Bethesda Game Studios und MachineGames, die ihr Debüt auf Nintendo Switch 2 geben: In Indiana Jones und der Große Kreis begibt sich der legendäre Archäologe auf seine nächste Reise, Fallout 4: Anniversary Edition lässt Spieler:innen das vollständige Abenteuer im Ödland erleben und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered präsentiert das berühmte Rollenspiel mit überarbeiteter Grafik und verbesserten Gameplay-Elementen.

Todd Howard, Studio-Leiter und Creative Director von Bethesda Softworks: „Es war ein unglaubliches Erlebnis für uns, auf der ursprünglichen [Nintendo] Switch mit Nintendo zu arbeiten. Es war einfach so eine tolle Konsole und bot eine ganz persönliche Spielerfahrung. Wir freuen uns sehr, eine Reihe unserer Franchises endlich erstmals auf eine Nintendo-Konsole zu bringen.“

Ebenfalls vorgestellt wurden das intergalaktische Ko-op-Puzzle-Abenteuer Orbitals, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, Resident Evil Requiem für Nintendo Switch 2, für das auch ein „Creator’s Voice“-Video mit Kommentaren des Entwicklungsteams erscheinen wird, das exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinende Survival-Puzzle-Actionspiel TOKYO SCRAMBLE, das Science-Fiction-Abenteuer PRAGMATA, in dem Hacking auf Action trifft, das große Rollenspielepos FINAL FANTASY VII REBIRTH und PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, der neueste Teil der Mystery-Abenteuerreihe PARANORMASIGHT.

Die Präsentation im Überblick:

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spielen zeigte die Präsentation eine Montage weiterer Spiele, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden:

Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition : Hier erleben Spieler:innen eine Welt voller Disney-Magie. Diese Version bietet verbesserte Spielleistung, überarbeitete Grafik und eine erhöhte Obergrenze für Objekte. Disney-Fans können ab dem 25. März mitreißende Geschichten auf Nintendo Switch 2 erleben.

: Hier erleben Spieler:innen eine Welt voller Disney-Magie. Diese Version bietet verbesserte Spielleistung, überarbeitete Grafik und eine erhöhte Obergrenze für Objekte. Disney-Fans können ab dem mitreißende Geschichten auf Nintendo Switch 2 erleben. PGA TOUR 2K25 : Hier können Golf-Fans auf der größten Bühne antreten, die der Sport zu bieten hat. Dabei stellen sich Spieler:innen Golflegenden im ultimativen Test: der PGA Championship, der U.S. Open und der Open Championship. Jeder Schlag zählt, wenn PGA TOUR 2K25 am 6. Februar für Nintendo Switch 2 erscheint.

: Hier können Golf-Fans auf der größten Bühne antreten, die der Sport zu bieten hat. Dabei stellen sich Spieler:innen Golflegenden im ultimativen Test: der PGA Championship, der U.S. Open und der Open Championship. Jeder Schlag zählt, wenn PGA TOUR 2K25 am für Nintendo Switch 2 erscheint. WWE 2K26 : Mit mehr als 400 spielbaren Superstars und Legenden aus mehreren Ären stellt dieser Titel die größte Charakterauswahl in der Geschichte der Spielereihe bereit. Wrestling-Fans können neue Match-Arten, den Universe-Modus und den erweiterten MyFACTION-Modus erleben. WWE 2K26 steigt am 13. März auf Nintendo Switch 2 in den Ring. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.

: Mit mehr als 400 spielbaren Superstars und Legenden aus mehreren Ären stellt dieser Titel die größte Charakterauswahl in der Geschichte der Spielereihe bereit. Wrestling-Fans können neue Match-Arten, den Universe-Modus und den erweiterten MyFACTION-Modus erleben. WWE 2K26 steigt am auf Nintendo Switch 2 in den Ring. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich. Shadow Tactics: Blades of the Shogun : Um ihre Feinde zu überlisten, werden Spieler:innen zum ultimativen tödlichen Schatten. Taktik und Schleichfähigkeiten werden gefordert, wenn das Spiel am 18. März für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.

: Um ihre Feinde zu überlisten, werden Spieler:innen zum ultimativen tödlichen Schatten. Taktik und Schleichfähigkeiten werden gefordert, wenn das Spiel am für Nintendo Switch 2 erscheint. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich. Another Eden Begins : Ein zeitloses Abenteuer nimmt seinen Lauf, das die Grenzen von Zeit und Raum überwindet. Dieses Rollenspiel beginnt seine Zeitreise diesen Sommer auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

: Ein zeitloses Abenteuer nimmt seinen Lauf, das die Grenzen von Zeit und Raum überwindet. Dieses Rollenspiel beginnt seine Zeitreise diesen Sommer auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Goat Simulator 3 trabt auf Nintendo Switch 2. Spieler:innen können allein Unfug treiben oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden doppelt so viel Chaos stiften. Goat Simulator 3 erscheint am 1. April und kann ab heute im Nintendo eShop vorbestellt werden.

trabt auf Nintendo Switch 2. Spieler:innen können allein Unfug treiben oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden doppelt so viel Chaos stiften. Goat Simulator 3 erscheint am und kann ab heute im Nintendo eShop vorbestellt werden. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition : Im ultimativen Strategiekampf sichern sich Spieler:innen mit geschickten Würfelwürfen und beschworenen Kreaturen den Sieg. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2 und Culdcept BEGINS für Nintendo Switch erscheinen jeweils am 16. Juli.

: Im ultimativen Strategiekampf sichern sich Spieler:innen mit geschickten Würfelwürfen und beschworenen Kreaturen den Sieg. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition für Nintendo Switch 2 und Culdcept BEGINS für Nintendo Switch erscheinen jeweils am 16. Juli. Scott Pilgrim EX schlägt sich in ein neues Zeitalter durch. Gemeinsam mit Freunden können sich Spieler:innen durch Zeit und Raum prügeln, wenn das Spiel am 3. März für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

schlägt sich in ein neues Zeitalter durch. Gemeinsam mit Freunden können sich Spieler:innen durch Zeit und Raum prügeln, wenn das Spiel am für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint. Star Trek: Voyager – Across the Unknown : Als Kommandant:innen der U.S.S. Voyager ist es die Aufgabe der Spieler:innen, ihre Crew lebend nach Hause zu bringen. Das Spiel erscheint am 18. Februar für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich.

: Als Kommandant:innen der U.S.S. Voyager ist es die Aufgabe der Spieler:innen, ihre Crew lebend nach Hause zu bringen. Das Spiel erscheint am für Nintendo Switch 2. Vorbestellungen sind jetzt im Nintendo eShop möglich. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition : In den Rollen von Alphen und Shionne ziehen Spieler:innen in den Kampf, um den Planeten aus 300 Jahre langer Unterdrückung zu befreien. Das Spiel erscheint am 22. Mai für Nintendo Switch 2.

: In den Rollen von Alphen und Shionne ziehen Spieler:innen in den Kampf, um den Planeten aus 300 Jahre langer Unterdrückung zu befreien. Das Spiel erscheint am für Nintendo Switch 2. REANIMAL: Um ihre Freundinnen und Freunde zu retten, müssen Spieler:innen unvorstellbaren Schrecken entfliehen. Horror und Mystery treffen in diesem neuen Ko-op-Abenteuer aufeinander, das passend zum Valentinstag am 13. Februar für Nintendo Switch 2 erscheint.

Die heutige Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation hat eine vielfältige Auswahl an neuen und bekannten Titeln vorgestellt, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden, darunter Indiana Jones und der Große Kreis, Fallout 4: Anniversary Edition, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Resident Evil Requiem, FINAL FANTASY VII REBIRTH und das intergalaktische Ko-op-Abenteuer Orbitals.

Anmerkungen:

*1 Spiele, die über GameShare empfangen werden, können ausschließlich während GameShare-Sessions gespielt werden. GameShare über GameChat ist nur auf Nintendo Switch 2 verfügbar und erfordert eine stabile Internetverbindung. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat kostenlos genutzt werden. Danach wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

*2 Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und der Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Eine Internetverbindung und eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft werden benötigt. Zur GameChat-Nutzung ist die Registrierung der Mobiltelefonnummer erforderlich. Kinder müssen über die App für Nintendo Switch-Altersbeschränkungen die entsprechende Erlaubnis eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten erhalten, um GameChat nutzen zu können. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Um Video-Chat nutzen zu können, wird eine kompatible USB-C-Kamera wie die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich) benötigt. Bis zum 31. März 2026 kann GameChat kostenlos genutzt werden. Danach wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

*3 Für Mehrspieler-Modi können zusätzliches Zubehör, zusätzliche Spiele und/oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind.

*4 Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, muss ein Nintendo-Account erstellt und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptiert werden. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Zur Nutzung des Online-Spiels wird eine kostenpflichtige Online-Mitgliedschaft benötigt. Weitere Informationen zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft sind hier zu finden: https://www.nintendo.de/Nintendo-Switch/Nintendo-Switch-Online/Nintendo-Switch-Online-1183143.html

*5 Zur Verwendung des Upgrade Packs wird Hollow Knight für Nintendo Switch (separat erhältlich) benötigt.