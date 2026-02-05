NVIDIA News: Nioh 3 und Vampires: Bloodlord Rising erhalten DLSS 4

Nioh 3 und Vampires: Bloodlord Rising erhalten diese Woche DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Carmageddon: Rogue Shift und Nightmare Frontier unterstützen DLSS Super Resolution.

Außerdem hat NVIDIA sich mit drei Entwicklern von Painkiller RTX zusammengesetzt, um mehr über den Remastering-Prozess des Spiels zu erfahren und wie RTX-Technologie genutzt wurde, um Assets in großem Umfang zu modernisieren. Durch die Hochskalierung Tausender älterer Texturen zu hochwertigen PBR-Materialien (Physically Based Rendering) – ein Prozess, der traditionell Jahre gedauert hätte – konnte das Team repetitive Arbeiten vermeiden und einen neuen Standard dafür setzen, wie kleine Teams mit begrenzten Ressourcen durch die Integration generativer KI ihre hohen visuellen Ambitionen verwirklichen können. Das vollständige Interview gibt es hier.

Das sind die neuesten Spiele mit RTX-Unterstützung:

Nioh 3: KOEI TECMOs Nioh 3 ist der neueste Teil der düsteren Samurai-Action-RPG-Reihe und erzählt die Geschichte eines jungen Kriegers, der dazu bestimmt ist, der nächste Shogun in Japans historisch turbulenter Sengoku-Zeit zu werden. Das Spiel erscheint am 6. Februar, aber Spieler können bereits jetzt mit der Demo von Nioh 3 loslegen. Der Fortschritt in der Demo wird nach der Veröffentlichung nahtlos in das volle Spiel übertragen. Sowohl in der Demo als auch im fertigen Spiel können GeForce RTX-Spieler die Leistung mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation vervielfachen.

Sea of Remnants Closed Alpha: NetEase Games und Joker Studio laden Spieler in die faszinierende Welt von Sea of Remnants ein, wo sie in die Rolle eines puppenartigen Seemanns schlüpfen, der alle Erinnerungen an seine Vergangenheit verloren hat. Auf dieser weitläufigen Reise können Spieler eine Crew einzigartiger Puppen rekrutieren, ihre Schiffe mit modularen Upgrades anpassen und spezialisierte Teams für Erkundungen und rundenbasierte Kämpfe zusammenstellen. Vom 5. bis 12. Februar findet für Sea of Remnants der geschlossene Alpha „Wanderer Test” für PC statt, bei dem ausgewählte Spieler erste Erfahrungen mit Pathtracing und DLSS 4 mit Multi Frame Generation sammeln können. Sea of Remnants wird im Laufe dieses Jahres veröffentlicht.

Vampires: Bloodlord Rising: In Vampires: Bloodlord Rising, dem düsteren Open-World-Abenteuer von Mehuman Games und Toplitz Productions, erwachen Spieler als Vampirfürst. Seit das Spiel Ende letzter Woche in den Early Access gestartet ist, können Spieler ihre Burg aufbauen, auf Blutjagd gehen, Diener befehligen und vieles mehr. GeForce RTX-Spieler können die Bildraten mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation maximieren. Nutzer der NVIDIA-App können DLSS Super Resolution zudem auf DLSS 4.5 Super Resolution hochstufen.

Carmageddon: Rogue Shift: Carmageddon: Rogue Shift von 34BigThings lässt die klassische Action-Rennspielreihe als Roguelite wiederauferstehen. Spieler können als einer von unzähligen Rennfahrern, die mit kaum mehr als einer Rostlaube, gesammeltem Treibstoff und einer provisorischen Waffe ausgestattet sind, antreten. GeForce RTX-Spieler, die Carmageddon: Rogue Shift spielen, können mit DLSS Super Resolution und DLAA die Bildraten beschleunigen und die Bildqualität bei Veröffentlichung des Spiels am 6. Februar verbessern. Über die NVIDIA-App können Spieler auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden.

Nightmare Frontier: Nightmare Frontier von Ice Code Games ist ein taktisches Extraction-Looter-Spiel, in dem Spieler Mut und Führungsqualitäten gegen manifestierte Schrecken, die Dreadweavers, beweisen müssen. GeForce RTX-Spieler, die im Early Access von Nightmare Frontier ums Überleben kämpfen, können jetzt mit DLSS Super Resolution und DLAA die Bildraten beschleunigen und die Bildqualität verbessern. Über die NVIDIA-App kann zudem auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden.

Auf der GDC wird NVIDIA zudem Einblicke geben, wie RTX Neural Rendering und KI die Zukunft des Gaming prägen werden. Vice President John Spitzer wird in einer exklusiven Session einen Ausblick auf die Zukunft der Spieleentwicklung geben und Innovationen im Bereich Path Tracing und generative KI-Workflows vorstellen. Außerdem wird Bryan Catanzaro, VP Applied Deep Learning Research, an einer interaktiven „Ask Me Anything”-Runde zu den neuesten KI-Trends teilnehmen.

Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.