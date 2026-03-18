CORSAIR stellt VANGUARD AIR 99 WIRELESS mit Stream-Deck-Anbindung vor

CORSAIR hat mit der VANGUARD AIR 99 WIRELESS eine neue Low-Profile-Gaming-Tastatur vorgestellt. Das Modell setzt auf ein 99‑Prozent-Layout, optische OPX-Schalter, Tri-Mode-Konnektivität und sechs programmierbare Stream-Deck-Tasten.
Die Tastatur ist flach gebaut und kombiniert laut Produktseite einen Aluminiumrahmen mit Dichtungskonstruktion, fünflagiger Schalldämpfung und integriertem Display. Zu den bestätigten Kernmerkmalen zählen CORSAIRs Low-Profile-OPX-Schalter mit 1,5 Millimetern Auslöseweg sowie Hyper-Polling mit bis zu 8.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb und per 2,4-GHz-Funk.
Ebenfalls offiziell bestätigt sind drei Verbindungsarten über SLIPSTREAM Wireless v2, Bluetooth und USB. Hinzu kommen sechs dedizierte SD-Tasten für die Einbindung in Elgatos Stream-Deck-Ökosystem. Über den Elgato Marketplace stehen dafür unter anderem Plugins und fertige Profile bereit.
Zur Verfügbarkeit nennt CORSAIR den eigenen Webstore sowie autorisierte Händler. Im deutschen CORSAIR-Webstore ist die VANGUARD AIR 99 WIRELESS bereits gelistet; dort liegt der Preis aktuell bei 279,99 Euro. Weitere regionale Preisangaben oder ein eigener Österreich-Preis wurden bislang nicht separat genannt.
Fakten
- Hersteller: CORSAIR
- Produkt: VANGUARD AIR 99 WIRELESS
- Formfaktor: 99 %
- Schalter: CORSAIR OPX Low-Profile, optisch, 1,5 mm Auslöseweg
- Verbindung: 2,4 GHz, Bluetooth, USB
- Besondere Funktionen: 8.000 Hz Hyper-Polling, FlashTap, 6 SD-Tasten, Stream-Deck-Integration
- Plattformen: Windows, macOS, Konsolen und Mobilgeräte
- Preis: 279,99 Euro im deutschen CORSAIR-Webstore
Weitere Informationen bietet die offizielle Produktseite von CORSAIR:
VANGUARD AIR 99 WIRELESS.