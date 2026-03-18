CORSAIR stellt VANGUARD AIR 99 WIRELESS mit Stream-Deck-Anbindung vor

CORSAIR hat mit der VANGUARD AIR 99 WIRELESS eine neue Low-Profile-Gaming-Tastatur vorgestellt. Das Modell setzt auf ein 99‑Prozent-Layout, optische OPX-Schalter, Tri-Mode-Konnektivität und sechs programmierbare Stream-Deck-Tasten.

Die Tastatur ist flach gebaut und kombiniert laut Produktseite einen Aluminiumrahmen mit Dichtungskonstruktion, fünflagiger Schalldämpfung und integriertem Display. Zu den bestätigten Kernmerkmalen zählen CORSAIRs Low-Profile-OPX-Schalter mit 1,5 Millimetern Auslöseweg sowie Hyper-Polling mit bis zu 8.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb und per 2,4-GHz-Funk.

Ebenfalls offiziell bestätigt sind drei Verbindungsarten über SLIPSTREAM Wireless v2, Bluetooth und USB. Hinzu kommen sechs dedizierte SD-Tasten für die Einbindung in Elgatos Stream-Deck-Ökosystem. Über den Elgato Marketplace stehen dafür unter anderem Plugins und fertige Profile bereit.

Zur Verfügbarkeit nennt CORSAIR den eigenen Webstore sowie autorisierte Händler. Im deutschen CORSAIR-Webstore ist die VANGUARD AIR 99 WIRELESS bereits gelistet; dort liegt der Preis aktuell bei 279,99 Euro. Weitere regionale Preisangaben oder ein eigener Österreich-Preis wurden bislang nicht separat genannt.

Fakten

Hersteller: CORSAIR

CORSAIR Produkt: VANGUARD AIR 99 WIRELESS

VANGUARD AIR 99 WIRELESS Formfaktor: 99 %

99 % Schalter: CORSAIR OPX Low-Profile, optisch, 1,5 mm Auslöseweg

CORSAIR OPX Low-Profile, optisch, 1,5 mm Auslöseweg Verbindung: 2,4 GHz, Bluetooth, USB

2,4 GHz, Bluetooth, USB Besondere Funktionen: 8.000 Hz Hyper-Polling, FlashTap, 6 SD-Tasten, Stream-Deck-Integration

8.000 Hz Hyper-Polling, FlashTap, 6 SD-Tasten, Stream-Deck-Integration Plattformen: Windows, macOS, Konsolen und Mobilgeräte

Windows, macOS, Konsolen und Mobilgeräte Preis: 279,99 Euro im deutschen CORSAIR-Webstore

Weitere Informationen bietet die offizielle Produktseite von CORSAIR:

VANGUARD AIR 99 WIRELESS.