Crimson Desert erscheint mit DLSS 4 und Multi Frame Generation

Diese Woche erscheinen Crimson Desert und DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH mit DLSS 4 Multi Frame Generation. Auch John Carpenter’s Toxic Commando ist ab sofort ebenfalls mit DLSS 4 Multi Frame Generation erhältlich.

Außerdem verkündete NVIDIA auf der GTC DLSS 5 den bedeutendsten Durchbruch in der Computergrafik seit der Einführung von Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018. DLSS 5 führt ein neuronales Echtzeit-Rendering-Modell ein, das Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien aufwertet. DLSS 5 wird im Herbst dieses Jahres erscheinen und wird von den größten Publishern und Spieleentwicklern der Branche unterstützt, darunter Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Games. Es wird in Spielen wie AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet und weiteren zum Einsatz kommen. Weitere Details gibt es in der offiziellen Pressemitteilung.

Überblick über neue und kommende Spiele mit RTX-Technologien:

Crimson Desert : Das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss schildert die Reise der Greymanes auf dem wunderschönen, aber brutalen Kontinent Pywel. Spieler übernehmen die Rolle von Greymane Kliff, der fest entschlossen ist, sich mit seinen überlebenden Kameraden wieder zu vereinen und das wiederaufzubauen, was nach einem verheerenden Hinterhalt verloren ging – einem Angriff, bei dem viele Greymanes starben oder über das Land verstreut wurden. Zum Release am 19. März erscheint Crimson Desert mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Die Grafik wird durch Raytracing-Effekte weiter verbessert, die durch DLSS Ray Reconstruction optimiert werden können.

Das mit Spannung erwartete Open-World-Action-Adventure von Pearl Abyss schildert die Reise der Greymanes auf dem wunderschönen, aber brutalen Kontinent Pywel. Spieler übernehmen die Rolle von Greymane Kliff, der fest entschlossen ist, sich mit seinen überlebenden Kameraden wieder zu vereinen und das wiederaufzubauen, was nach einem verheerenden Hinterhalt verloren ging – einem Angriff, bei dem viele Greymanes starben oder über das Land verstreut wurden. Zum Release am 19. März erscheint Crimson Desert mit DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Die Grafik wird durch Raytracing-Effekte weiter verbessert, die durch DLSS Ray Reconstruction optimiert werden können. DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH : KOJIMA PRODUCTIONS bringt in Zusammenarbeit mit Nixxes Software „DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH“ am 19. März auf den PC. An der Seite seiner Gefährten von DRAWBRIDGE begibt sich Sam auf ein neues Abenteuer, um Australien mit dem Chiral-Netzwerk zu verbinden. Spieler tauchen auf dem PC in die Welt von DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH ein – mit zusätzlicher Ultrawide-Unterstützung, einschließlich 21:9-Ultra-Widescreen und 32:9-Super-Ultra-Widescreen – und erleben verbesserte Grafik in 4K, Tastatur und Maus oder einer vollständigen DualSense-Controller-Integration mit haptischem Feedback und adaptiver Trigger-Funktionalität. Spieler können ihr Klangerlebnis mit 3D-Audio über Dolby Access, DTS Sound Unbound-Unterstützung oder Windows Sonic for Headphones verbessern. Auf GeForce RTX-Systemen stehen eine Reihe von NVIDIA-Technologien zur Verfügung, um das Spielerlebnis zu beschleunigen und zu verbessern. Auf GeForce RTX 50-Serie-GPUs können die Bildraten mit DLSS 4 und Multi Frame Generation vervielfacht werden und auf allen GeForce RTX-GPUs können die Bildraten beschleunigt und die Bildqualität mit DLSS Super Resolution verbessert werden. Alternativ kann DLAA aktiviert werden, um ein Höchstmaß an Details zu erzielen. Darüber hinaus können alle GeForce RTX-Spieler NVIDIA Reflex aktivieren, um die PC-Latenz zu reduzieren. Außerdem kann DLSS Super Resolution durch Aktivieren von DLSS Overrides in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution erweitert werden, wodurch die Bildqualität noch weiter verbessert wird.

KOJIMA PRODUCTIONS bringt in Zusammenarbeit mit Nixxes Software „DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH“ am 19. März auf den PC. An der Seite seiner Gefährten von DRAWBRIDGE begibt sich Sam auf ein neues Abenteuer, um Australien mit dem Chiral-Netzwerk zu verbinden. Spieler tauchen auf dem PC in die Welt von DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH ein – mit zusätzlicher Ultrawide-Unterstützung, einschließlich 21:9-Ultra-Widescreen und 32:9-Super-Ultra-Widescreen – und erleben verbesserte Grafik in 4K, Tastatur und Maus oder einer vollständigen DualSense-Controller-Integration mit haptischem Feedback und adaptiver Trigger-Funktionalität. Spieler können ihr Klangerlebnis mit 3D-Audio über Dolby Access, DTS Sound Unbound-Unterstützung oder Windows Sonic for Headphones verbessern. Auf GeForce RTX-Systemen stehen eine Reihe von NVIDIA-Technologien zur Verfügung, um das Spielerlebnis zu beschleunigen und zu verbessern. Auf GeForce RTX 50-Serie-GPUs können die Bildraten mit DLSS 4 und Multi Frame Generation vervielfacht werden und auf allen GeForce RTX-GPUs können die Bildraten beschleunigt und die Bildqualität mit DLSS Super Resolution verbessert werden. Alternativ kann DLAA aktiviert werden, um ein Höchstmaß an Details zu erzielen. Darüber hinaus können alle GeForce RTX-Spieler NVIDIA Reflex aktivieren, um die PC-Latenz zu reduzieren. Außerdem kann DLSS Super Resolution durch Aktivieren von DLSS Overrides in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution erweitert werden, wodurch die Bildqualität noch weiter verbessert wird. John Carpenter’s Toxic Commando : In naher Zukunft führt ein experimenteller Versuch, die Energie des Erdkerns nutzbar zu machen, zu einer verheerenden Katastrophe: Der Boden verwandelt sich in Schlamm und die Lebenden mutieren zu untoten Monstern. Der verantwortliche Wissenschaftler Leon Dorsey entwickelt einen Plan zur Eindämmung der Situation und beabsichtigt, ein Team hochqualifizierter Söldner zu engagieren. Da diese aber außerhalb des Budgets liegen, greift er auf eine alternative Lösung zurück: die Toxic Commandos. In John Carpenter’s Toxic Commando, erschienen am 12.März, integrieren Saber Interactive und Focus Entertainment moderne NVIDIA-Technologien, darunter DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA DLAA. Über die NVIDIA-App DLSS Overrides kann DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden – für alle, die die höchste Bildqualität möchten.

: In naher Zukunft führt ein experimenteller Versuch, die Energie des Erdkerns nutzbar zu machen, zu einer verheerenden Katastrophe: Der Boden verwandelt sich in Schlamm und die Lebenden mutieren zu untoten Monstern. Der verantwortliche Wissenschaftler Leon Dorsey entwickelt einen Plan zur Eindämmung der Situation und beabsichtigt, ein Team hochqualifizierter Söldner zu engagieren. Da diese aber außerhalb des Budgets liegen, greift er auf eine alternative Lösung zurück: die Toxic Commandos. In John Carpenter’s Toxic Commando, erschienen am 12.März, integrieren Saber Interactive und Focus Entertainment moderne NVIDIA-Technologien, darunter DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA DLAA. Über die NVIDIA-App DLSS Overrides kann DLSS Super Resolution auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden – für alle, die die höchste Bildqualität möchten. Resident Evil™ Requiem: Resident Evil™ Requiem zählt zu den am besten bewerteten Spielen des Jahres. Mit unglaublichen Path-Tracing-Effekten, DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction und NVIDIA Reflex auf Systemen der GeForce RTX 50-Serie ist es ein wahrer Augenschmaus. Anlässlich der Veröffentlichung wurde das GeForce RTX-Bundle bis zum 30. März verlängert. Beim Kauf ausgewählter Produkte – darunter NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 Desktop-System oder Grafikkarte oder eines Laptops mit einer entsprechenden GeForce RTX 5090 Laptop-GPU, RTX 5080 Laptop-GPU, RTX 5070 Ti Laptop-GPU oder RTX 5070 Laptop-GPU – ist Resident Evil Requiem im Bundle enthalten. Die unglaubliche Wiedergabetreue und Detailtiefe, die Resident Evil™ Requiem durch RTX-Technologien bietet, zeigt dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=R0QuXPgty6w.

Schließlich gab NVIDIA letzte Woche auf der GDC bekannt, dass 20 Spiele mit DLSS 4.5 auf den Markt kommen oder auf diese Version aktualisiert werden. Weitere Details, exklusive DLSS 4.5-Spieletrailer und mehr gibt es im NVIDIA Blogbeitrag von der GDC 2026 zu RTX-Spielen.

Übersicht der Titel:

Weitere Informationen:

https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/death-stranding-2-crimson-desert-dlss-4-multi-frame-gen

https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/news/dlss-4-5-rtx-path-tracing-game-announcements-gdc-2026