Pokémon Pokopia im Test

Abgekupferten Fähigkeiten

Gleich zu Beginn treffe ich in der „Wekwüstia“ auf ein fast ausgetrocknetes Schiggy. Mithilfe der abgekupferten Fähigkeit „Wasserknarre“ kann ich ihm nicht nur neues Leben einhauchen, sondern auch die verwelkte Wüstenumgebung zum Blühen bringen. Vier revitalisierte Grasbüschel bilden ein kleines Habitat, in dem sich neue Taschenmonster ansiedeln. Und siehe da: Kurze Zeit später erscheint Bisasam und bringt mir als Belohnung für meine Arbeit die Fähigkeit „Blattwerk“ bei, mit der ich Gras aus dem Boden wachsen lassen kann. Führe ich diese Fähigkeit in der Nähe eines Baumes aus, entsteht dort eine neue Art von Habitat, in dem sich wiederum andere Pokémon niederlassen können.

Doch nicht nur mit Gras, Bäumen und Steinen lassen sich neue Habitate erschaffen, sondern auch mit Möbeln. Diese stellt man mithilfe verschiedener Anleitungen an einer Werkbank her. So baut man etwa aus Ästen ein Lagerfeuer. Da man es zunächst jedoch nicht anzünden kann, errichtet man ein weiteres Habitat, in dem sich schließlich Glumanda niederlässt, von dem man lernt, wie man Feuer macht.

Das grundlegende Spielprinzip ist damit bereits erklärt: Man errichtet immer mehr Lebensräume, lockt dadurch immer mehr verschiedene Pokémon an und erlernt von ihnen neue Fähigkeiten, um wiederum weitere Habitate zu erschaffen. Aus diesen ineinandergreifenden Systemen ergibt sich ein klar strukturierter Gameplay-Loop: Materialien sammeln, Lebensräume gestalten, Pokémon anlocken und neue Fähigkeiten erlernen, um die Welt weiter auszubauen. Auf diese Weise entwickelt sich Pokémon Pokopia zu einer kreativen Aufbausimulation, in der Spieler Schritt für Schritt ihre eigene, lebendige Pokémon-Welt erschaffen.