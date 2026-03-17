NVIDIA DLSS 5 auf der GTC 2026 angekündigt

NVIDIA hat auf der GTC DLSS 5 angekündigt, das im Herbst erscheinen wird und den bedeutendsten Durchbruch in der Computergrafik seit der Einführung des Echtzeit-Raytracing im Jahr 2018 darstellt.

DLSS 5 führt ein neuronales Echtzeit-Rendering-Modell ein, das Pixel mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien aufwertet. DLSS 5 überbrückt die Kluft zwischen Rendering und Realität und ermöglicht es Spieleentwicklern, fotorealistische Computergrafiken auf einem neuen Niveau zu liefern, das bisher nur mit Hollywood-Spezialeffekten erreicht wurde.

DLSS wurde erstmals 2018 vorgestellt und war eine KI-Technologie zur Leistungssteigerung, die zunächst die Auflösung hochskalierte und anschließend völlig neue Bilder generierte. Seitdem wurde diese Technologie in über 750 Spielen integriert und hat sich zum Goldstandard der Branche entwickelt. Auf der diesjährigen CES kündigte NVIDIA DLSS 4.5 an, das mithilfe von KI 23 von 24 auf dem Bildschirm sichtbare Pixel rendert.

Heute geht DLSS über die reine Leistungssteigerung hinaus und revolutioniert die Bildqualität in Spielen.

DLSS 5 nutzt die Farb- und Bewegungsvektoren des jeweiligen Spiels für jedes Einzelbild als Eingabe und verwendet ein KI-Modell, um Szenen mit fotorealistischer Beleuchtung und Materialien aufzuwerten. Diese basieren auf den ursprünglichen 3D-Inhalten und sind von Bild zu Bild konsistent. DLSS 5 läuft in Echtzeit mit einer Auflösung von bis zu 4K und sorgt so für ein flüssiges, interaktives Spielerlebnis.

DLSS 5 wird im Herbst dieses Jahres erscheinen und wird von den größten Publishern und Spieleentwicklern der Branche unterstützt, darunter Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft und Warner Bros. Games. DLSS 5 wird in Spielen wie AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet und weiteren verfügbar sein.

Weitere Informationen gibt es in der offiziellen Pressemitteilung.