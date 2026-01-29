Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition im Test

Die Animal Crossing-Reihe startete 2001 in Japan als Dōbutsu no Mori für den Nintendo 64 und später den GameCube. Seitdem hat sich die Serie zu einem der beliebtesten Lebenssimulator-Franchises von Nintendo entwickelt. Besonders erfolgreich war New Horizons aus dem Jahr 2020, das mit seinem entspannten Inselalltag und den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten weltweit Millionen Spieler begeisterte. Die Switch‑2-Version baut nun auf diesem Fundament auf und ergänzt das Spiel um neue Komfort- und Kreativfeatures.

So nutzt die Switch‑2-Version von Animal Crossing: New Horizons die speziellen Funktionen der neuen Konsole. Der Maus-Modus ermöglicht dabei eine präzisere Platzierung von Möbeln und Dekorationen, was das Einrichten von Häusern und Gärten deutlich erleichtert. Mit der Megafon-Funktion können Spieler über das integrierte Mikrofon Bewohner direkt per Namen rufen, wodurch die Interaktion auf der Insel einfacher wird und lebendiger wirkt. Ergänzt wird dies durch die CameraPlay-Unterstützung: Mit einer kompatiblen USB-C-Kamera kann man während einer Online‑Mehrspielersitzung nicht nur miteinander spielen, sondern sich auch gegenseitig in Echtzeit sehen. Diese Neuerungen steigern den kreativen Spielspaß und machen den Alltag auf der Insel noch abwechslungsreicher.