Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition im Test

Mit Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition bringt Nintendo seinen gemütlichen Lebenssimulator auf die neue Konsolengeneration. Fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung stellt sich die Frage: Handelt es sich nur um ein technisches Upgrade für Bestandsfans, oder um eine echte Wiederbelebung des entspannenden Inselalltags?
Die Animal Crossing-Reihe startete 2001 in Japan als Dōbutsu no Mori für den Nintendo 64 und später den GameCube. Seitdem hat sich die Serie zu einem der beliebtesten Lebenssimulator-Franchises von Nintendo entwickelt. Besonders erfolgreich war New Horizons aus dem Jahr 2020, das mit seinem entspannten Inselalltag und den kreativen Gestaltungsmöglichkeiten weltweit Millionen Spieler begeisterte. Die Switch‑2-Version baut nun auf diesem Fundament auf und ergänzt das Spiel um neue Komfort- und Kreativfeatures.
So nutzt die Switch‑2-Version von Animal Crossing: New Horizons die speziellen Funktionen der neuen Konsole. Der Maus-Modus ermöglicht dabei eine präzisere Platzierung von Möbeln und Dekorationen, was das Einrichten von Häusern und Gärten deutlich erleichtert. Mit der Megafon-Funktion können Spieler über das integrierte Mikrofon Bewohner direkt per Namen rufen, wodurch die Interaktion auf der Insel einfacher wird und lebendiger wirkt. Ergänzt wird dies durch die CameraPlay-Unterstützung: Mit einer kompatiblen USB-C-Kamera kann man während einer Online‑Mehrspielersitzung nicht nur miteinander spielen, sondern sich auch gegenseitig in Echtzeit sehen. Diese Neuerungen steigern den kreativen Spielspaß und machen den Alltag auf der Insel noch abwechslungsreicher.
Technisch verbessert
Technisch profitiert Animal Crossing: New Horizons – Switch 2 Edition spürbar von der neuen Hardware, wenngleich die Verbesserungen insgesamt überschaubar bleiben. So fallen etwa die Ladezeiten auf der Switch 2 deutlich kürzer aus, wodurch die Wartepausen im Vergleich zum Original auf ein Minimum reduziert werden. Das macht sich besonders beim häufigen Wechsel zwischen Haus, Inselbereichen und Außenarealen positiv bemerkbar.
Auch die Bildausgabe hat ein Upgrade erhalten: Das Spiel skaliert im TV-Modus nun auf eine 4K-Auflösung, wodurch Texturen schärfer, die Beleuchtung natürlicher und Konturen klarer wirken. Gleichzeitig bleibt der Charakterstil bewusst unangetastet, um den charmanten Pastell-Look zu bewahren. Bei der Framerate zeigt sich jedoch die Limitierung der Neuauflage: Trotz leistungsstärkerer Hardware bleibt die Bildrate bei 30 FPS stehen. Da die Serie traditionell gemächlich und visuell reduziert ist, fällt das im Alltag allerdings selten negativ auf.
Auch der Mehrspielermodus wurde verbessert. Das gemeinsame Miteinander profitiert nun von stabileren Verbindungen und einer erhöhten Spielerzahl pro Sitzung – bis zu zwölf Spieler können online gemeinsam spielen. Das motiviert, auch nach Abschluss der eigenen Inselgestaltung zurückzukehren.
Mehr Inhalt für alle!
Zeitgleich mit der Switch-2-Edition veröffentlicht Nintendo das kostenlose Update Ver. 3.0 auch für die ursprüngliche Version von Animal Crossing: New Horizons und fügt damit frische Inhalte hinzu. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Hotel am Meer, in dem Spieler die Rolle eines Innenarchitekten übernehmen. Jedes Zimmer folgt einem bestimmten Stil, und die Aufgabe des Spielers besteht darin, den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Für gelungene Gestaltungen gibt es Belohnungen in Form von Möbeln, Dekorationen und Materialien, die sich anschließend auf der Heimatinsel nutzen lassen.
Ein weiteres Highlight sind die Schlummerinseln. Auf diesen Inseln können Spieler ohne Ressourcenverbrauch oder Einschränkungen durch Lagerkapazität frei bauen, gestalten und experimentieren. So entsteht eine umfangreiche Sandbox-Erfahrung, ideal, um Ideen auszuprobieren oder Designs vorab zu testen. Gleichzeitig fördern die Schlummerinseln das soziale Miteinander: Spieler können sich gegenseitig besuchen, eigene Items einsetzen und sogar gemeinsam als Team die Insellandschaft umgestalten.
Darüber hinaus bietet das neue Update auch kleineren Komfortanpassungen, erweiterte Lageroptionen und sorgt mit neuen Möbel und -Modeartikel sowie zusätzlichen Charakteren für mehr Abwechslung. Wer etwa schon immer ein Zimmer aus LEGO®-Steinen bauen wollte oder sich mittels (separat erhältlichen) amiibo als Charakter aus der Legend of Zelda-Reihe kleiden wollte, kommt hier voll auf seine Kosten.
Zusammenfassung
FAZIT
Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition präsentiert sich als solide überarbeitete Neuauflage, die von den technischen Verbesserungen und den erweiterten Komfortfunktionen profitiert. Die bekannte Wohlfühl-Atmosphäre bleibt erhalten und neue Inhalte sorgen, zumindest punktuell, für frische Impulse. Gleichzeitig wird aber deutlich, dass der Sprung auf die neue Hardware keine echte Neuausrichtung darstellt: Grafische Unterschiede fallen eher gering aus und die zentralen Gameplaymechaniken bleiben unverändert. Unterm Strich ein passables Update des Originals, das inhaltlich aber keine grundlegenden Neuerungen für die Spielreihe bietet.