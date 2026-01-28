I Hate This Place im Test

Gameplay

Wie schon in der Einleitung erwähnt handelt es sich bei I Hate This Place um ein Survival Horror Game aus isometrischer Perspektive. Der Beginn des Games läuft noch relativ linear ab, um uns mit der Spielmechanik vertraut zu machen, wohingegen wir später quasi eine Open World spendiert bekommen. Wie für ein Survival Horror Game üblich, gilt es verschiedene Areale nach nützlichen Gegenständen abzusuchen und dann wieder in neue Gebiete vordringen zu können. Dabei müssen wir, aber nicht nur jede Menge Utensilien zum craften finden, sondern auch allerlei ekelhafte Monster erledigen.

Zur Verteidigung stehen uns neben Nahkampfwaffen auch diverse Schusswaffen zur Verfügung. Damit solltet ihr allerdings vorsichtig sein, denn Nahkampfattacken kosten Ausdauer, und Schüsse machen zu viel Lärm. Ihr solltet nicht nur aufmerksam sein, was Hunger, Energie und Ausdauer angeht, sondern vor allem darauf achten, ob ihr Geräusche verursacht. Ducken und schleichen ist der richtige Weg, wenn ihr nicht wollt, dass eure Schritte von jedem Monster um euch herum sofort gehört werden. Auch auf den Untergrund solltet ihr dabei aufpassen, denn die Scherben sind hier nicht nur der Optik wegen überall platziert. Kisten zertrümmern ist auch so ne Sache; leise geht das leider nicht. Die Kämpfe gegen so manche Monster haben es in sich, da diese schon mal einiges an Munition fressen, bevor sie endgültig das zeitliche segnen. Eine Nagelbombe hier und ein paar Kugeln da helfen aber dann doch ganz gut. Das Crafting-System überfordert nicht und die Ressourcenverteilung ist mehr als fair. Weniger erfreulich ist hingegen die Verteilung der Speicherpunkte. Oft musste ich ein ganzes Stück weg zurücklegen und an etlichen Gegnern erneut vorbei, weil ich einfach keinen Speicherpunkt in der Nähe hatte. Es gibt aber auch eine Schnellreisefunktion!