Star Trek: Voyager – Across the Unknown „Exploration Deep Dive“ Video und Demo

Es gibt ein weiteres Deep Dive video von den Entwicklern zu Star Trek: Voyager – Across the Unknown welches sich intensiver mit dem Gameplay des Spiels beschäftigt.

Gleichzeitig wurde die Demo von Star Trek: Voyager – Across the Unknown für die Nintendo Switch für Anfang Februar angekündigt. Spielende können noch vor dem Release am 18. Februar Janeways Sitz auf der U.S.S. Voyager auf Nintendo Switch 2 einnehmen.

Die Demo bietet einen ersten Hands-on-Eindruck des zentralen Spielerlebnisses. Ihr führt die Voyager durch den Delta-Quadranten und trefft Entscheidungen, die von Captain Janeways Führungsstil aus der TV-Serie Star Trek: Voyager inspiriert sind. Das Management des Schiffs, der Crew sowie die Herausforderungen einer langen Reise fern der Heimat stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Demo ist bereits auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar, sodass ihr eure Reise schon vor dem Start der Nintendo-Switch-2-Version beginnen könnt.

Star Trek: Voyager – Across the Unknown wird von gameXcite entwickelt und von Daedalic Entertainment veröffentlicht. Die Vollversion erscheint am 18. Februar.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr unter: https://www.stvatu.com/