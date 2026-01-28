Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar (PC, Mobile)

Nerial und Devolver Digital haben sich mit CD PROJEKT RED zusammengetan, um Reigns: The Witcher vorzustellen – die neueste Mutation der erfolgreichen Swipe-’em-up-Reihe, angesiedelt in den gnadenlosen, von Monstern heimgesuchten Landschaften des preisgekrönten The-Witcher-Universums von CD PROJEKT RED.

In dieser neuen Wendung der Legende des Weißen Wolfs schlüpfen Spieler in die matschigen Stiefel des berühmten Monsterjägers Geralt von Riva. Doch anstatt seine Reise mit Knurren und Schwerthieben zu erzählen, wird die Geschichte in Reigns: The Witcher durch die blumige Zunge von Geralts ältestem Freund, Rittersporn dem Barden, gesponnen. Jede Entscheidung ist ein Vers, jeder Fehltritt eine Strophe – und jedes Bad eine Gelegenheit für eine Ballade.

Wischt euch durch euer Schicksal

Von Aufträgen und Intrigen bis zu wütenden Dorfbewohnern und hitzköpfigen Zauberinnen – eure Entscheidungen haben Gewicht auf dem Kontinent. Ein beiläufiges Wischen nach links oder rechts kann euch Ruhm bei Adligen einbringen, eine Schar Magier erzürnen oder euch bis zu den Knien in Ertrunkenen versinken lassen. Wie jeder Hexer weiß: Kaum eine Bitte ist so einfach, wie sie zunächst scheint.

Bekannte Gesichter, große Geschichten

Auf dem Pfad trefft ihr auf Yennefer, Triss, Vesemir und viele andere vertraute Verbündete und Widersacher. Doch denkt daran: Wenn ihre Geschichten durch Rittersporns Feder gefiltert werden, kann selbst der alltäglichste Auftrag zu einem waghalsigen Epos – oder einer leicht übertriebenen Katastrophe – werden.

Lieder, Schwerter und Wischbewegungen

Spieler verweben Geralts Legende durch verzweigte Geschichten, bardische Ausschmückungen und tausende narrative Kombinationen, während Rittersporn höchstpersönlich den Chor des Schicksals dirigiert. Zwischen den Versen erledigt der Weiße Wolf weiterhin seine Arbeit: In Kampf-Minispielen stellt er sich Ghulen, Aasfressern und anderen Gegnern – reale wie merkwürdig improvisierte.

Das letzte Lied des Barden

Von Tavernen bis zu weit entfernten Dörfern lädt Reigns: The Witcher die Spieler ein, Rittersporns ständig wachsendes Repertoire zu erweitern. Führt neue „größte Hits“ auf, verwandelt bekannte Geschichten in frische Erzählungen und gestaltet die Saga des Weißen Wolfs – dramatisch, absurd oder beides zugleich – wie nie zuvor.

Ob ihr ein Epos für die Ewigkeit schreibt oder einfach nur versucht, in einem Sumpf nicht zu ertrinken: Reigns: The Witcher bietet eine neue Perspektive auf einen der legendärsten Helden der Spielewelt. Und alles, was es braucht, ist ein Wisch, ein Lied und einen Skandal nach dem anderen.

Reigns: The Witcher erscheint am 25. Februar 2026 für PC und mobile Plattformen und kostet 5,99 Euro. Weitere Informationen gibt es auf https://www.reignsgame.com/witcher.