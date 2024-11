Horizon Zero Dawn™ Remastered im Test

Open-World

Horizon Zero Dawn ist ein Action-Adventure in einer offenen Welt, das – wie sich im Laufe des Spieles sehr bald herausstellt – in der Zukunft spielt. Die Welt ist bevölkert von riesigen, feindlichen metallenen Kreaturen (die an Tiere erinnern), die Menschen leben wie im Mittelalter ohne Strom in altertümlichen Siedlungen. Wir spielen die junge Frau Aloy, die von ihrem Stamm verstoßen wurde und von ihrem (Zieh-)Vater ganz alleine im Exil aufgezogen wurde. Nachdem wir in der Einleitung erste Hintergrundinformationen erhalten haben, spielen wir im Tutorial zuerst Aloy als Mädchen, die zufällig in einem verlassenen Bunker voller Überreste menschlicher Zivilisation ein technisches Augmented Reality-Gadget (sie nennt es Focus) findet. Das Ding hat offensichtlich noch genug Strom und wird von nun an von Aloy getragen. Damit ist es Aloy möglich, detaillierte Informationen über ihre Umgebung – und ihre metallenen Gegner – zu erhalten.

Aloy verfügt über die üblichen Fähigkeiten – mit ihrem Speer zuschlagen, mit dem Bogen schießen, Steine werfen, sich im hohen Gras verstecken, mit Heilpflanzen Wunden versorgen, sprinten, klettern, springen, ducken, abrollen, schwimmen. Die metallenen Tiere werden gejagt, und ihre Teile wie Metallreste oder Kabel werden verwendet, um nützliche Dinge zu craften. Jede Maschine hat ihre Schwachstelle(n), und Aloy kann dies mit Hilfe ihres Gadgets identifizieren. Aloys Waffen werden verbessert, und sie selbst kann über 40 verschiedene Fähigkeiten freischalten. Sie bastelt Fallen, Taschen und verschiedene andere Dinge. Und schon bald setzt die übliche Sammelwut ein – Gegner töten, Ressourcen sammeln, Dinge basteln, Fähigkeiten freischalten. Überall auf den großen Karten tut sich etwas – NPCs brauchen Hilfe, Nebenquests gibt es an jeder Ecke. Die Karte wird langsam erforscht, interessante Punkte werden automatisch eingetragen. Ein typisches „Open-World“ Spiel also. Gespeichert wird an Lagerfeuern, an bestimmten Punkten der Geschichte auch automatisch. Die Geschichte selbst ist recht spannend – Aloy erfährt immer mehr über sich selbst, über die Welt in der sie lebt – und die große Gefahr, in der sich diese Welt befindet.