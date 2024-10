Rekordbesuch bei der GAME CITY 2024

Vom 11. bis 13. Oktober 2024 strömten mehr als 85.000 begeisterte Gaming-Fans zur 15. GAME CITY ins Wiener Rathaus und machten Österreichs größte Gaming-Veranstaltung zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Mit über 130 Aussteller_innen auf über 15.000 Quadratmeter, spannenden E-Sports-Wettbewerben, beeindruckenden Cosplay-Auftritten und der neuesten Gaming-Technologie war das Event ein voller Erfolg und zog Besucher_innen jeden Alters in seinen Bann.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zeigte sich besonders erfreut über die starke Resonanz und den Erfolg des Events: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Game City jedes Jahr Menschen zusammenbringt – von Live-Streaming auf Twitch, Brettspielen in der Familien- und Kinderzone bis hin zu gemeinsamen Erlebnissen auf der Bühne im Arkadenhof. Besonders hervorzuheben sind die drei neuen Gesundheitsbereiche, die Bewegung, Ernährung und geistiges Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen. Unser Ziel ist es, junge Menschen nicht einzuschränken, sondern sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Videospielen zu befähigen. Spielerisch lernen sie fürs Leben, und wir begleiten sie auf diesem Weg.“

Das Verbindende im Mittelpunkt

Gaming verbindet weltweit Millionen von Menschen. WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner betont deshalb die Bedeutung der GAME CITY als Gemeinschaftserlebnis: „Die GAME CITY ist ein Ort, an dem wir zusammenkommen, uns austauschen, voneinander lernen und gemeinsam Freude am Spielen erleben. In einer Zeit, in der oft das Trennende im Fokus steht, ist es umso wichtiger, Momente der Verbundenheit zu schaffen. Wir legen großen Wert darauf, diese Freude am verantwortungsvollen Spielen zu fördern. Dass die Stadt Wien dieses einzigartige Event im Rathaus möglich macht – und das bei freiem Eintritt – zeigt, wie besonders die GAME CITY ist. Ein unvergessliches Wochenende voller gemeinsamer Erlebnisse und bleibender Erinnerungen.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit und großartige Resonanz

Die diesjährige GAME CITY wurde erneut von WIENXTRA gemeinsam mit der Event-Agentur MICE & Men organisiert. Tarek Sharif, Geschäftsführer von MICE & Men, zeigte sich begeistert: „So viele glückliche Gesichter zu sehen und den Spaß am Gaming zu erleben, war überwältigend. Es ist uns gelungen, 130 Aussteller_innen zur Game City zu bringen, die eine beeindruckende Vielfalt an Spieleneuheiten, Hardware, eSports, Bildungsangeboten und vielem mehr präsentierten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Einladung von so vielen angenommen wurde und die GAME CITY weiterhin wächst. Aufgrund unserer Hauptpartnerschaft mit MediaMarkt blicke ich optimistisch ins Jahr 2025 und freue mich auf noch mehr gemeinsame Erfolge!“

Ein Highlight für Gaming-Fans jeden Alters

Auch heuer wurde die GAME CITY zum Treffpunkt für fantasievolle Cosplay-Kostüme. Ob Obelix oder Fantasy-Held_in aus Videospielen. Bei der gemeinsam mit Vienna COMIX organisierten Cosplay-Parade zogen rund 200 verkleidete Teilnehmer_innen als fantasievolle Charaktere und Comic-Held_innen durch die Stadt. Die bunte Parade verwandelte die Stadt am Samstagnachmittag vom Museumsquartier über den Ring bis zum Rathaus in eine bunte Bühne für kreative Kostüme und Charaktere aus der Welt der Videospiele, Comics und Anime. Angeführt wurde die Cosplay-Parade von der diesjährigen GAME CITY Bürgermeisterin Vanesh (Vanessa Radosztics).

Unvergessliches Gaming-Erlebnis für alle Besucher_innen

In den Prunkräumen des Wiener Rathauses sowie am Rathausplatz und im Arkadenhof tummelten sich zwischen 11. und 13. Oktober tausende Menschen, um die neuesten Spieletrends zu entdecken. MediaMarkt als Hauptpartner verwandelte 135 Quadratmeter im großen „Gaming Room“ im Festsaal in eine virtuelle Welt mit Spielneuheiten, VR-Headsets, neuen Konsolen und Rennspielsimulatoren. Am Rathausplatz ergänzten ein Scooter-Parcour und der MediaMarkt Pop-Up Store das vielfältige Programm des führenden Elektronikhändlers.

Die 15. Ausgabe der GAME CITY bot drei Tage lang Zock-Action und E-Sport-Bewerbe. Fans konnten auch Profi-Gamer und prominente Streamer kennenlernen und sogar gegen einige von ihnen antreten. Die Fachtagung FROG (Future and Reality of Gaming) bot theoretischen Diskurs zur Bedeutung von Games für die Bewältigung von Krisen zum Thema „Gaming the Apocalypse“.

Neben den großen Spieltiteln präsentierte die Indie-Area von FM4 auch heuer wieder die spannendsten Nachwuchs-Games Projekte von heimischen Spieleentwickler_innen.

In der WIENXTRA Kinderzone im ersten Stock entdeckten selbst die Kleinsten ab 4 Jahren spielerisch die Welt der Games und Brettspiele. Die Beratungsangebote zu Suchtprävention und Gesundheit rundeten das umfangreiche Programm ab.

Schultag und Gesundheitsförderung im Fokus

Am Freitag war zudem Schultag. Den ganzen Vormittag über hatten Schulklassen die Gelegenheit, um Games und Brettspiele zu spielen. In den Gamer Health Areas informierten Personal-Trainer_innen über Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Auch Suchtprävention und gesunde Screen-Zeiten wurden thematisiert, während altersbeschränkte Zonen ab 16 bzw. 18 Jahren für einen sicheren Umgang mit den Inhalten sorgten.

Die GAME CITY 2024 hat einmal mehr bewiesen, dass Gaming mehr ist als nur ein Hobby. Es ist ein verbindendes Erlebnis, das Menschen jeden Alters zusammenbringt und den Austausch fördert.