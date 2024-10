Life is Strange: Double Exposure im Test

Narrativer Hochkaräter

Maxine „Max“ Caulfield hat die tragischen Ereignisse in Arcadia Bay so gut es eben geht verarbeitet und führt ihr Leben jetzt weiter. Sie ist eine angesehene Fotografin an der Caledon Universität in Vermont und hat mittlerweile für ihre Arbeit sogar schon Preise bekommen. Aber auch sonst läuft Ihr Leben eigentlich ganz gut. Was genau in Arcadia Bay passiert ist, weiß hier eigentlich niemand, und auch wie Max in das alles verwickelt war, ist ein Geheimnis. Ihr bekommt relativ früh im Spiel die Möglichkeit zu entscheiden, welches Ende vom ersten Life-is-Strange-Teil ihr als Grundlage für Double Exposure haben wollt. Ich gehe davon aus, dass ihr das Game aus 2015 mittlerweile gezockt habt, aber falls nicht, ihr müsst entscheiden, wie das letzte Aufeinandertreffen mit einer wichtigen Person des ersten Teils damals abgelaufen ist.

In Double Exposure bekommt Ihr es aber ohnehin mit genug neuen Problemen zu tun. Genauer gesagt geht es um einen Mordfall, der mitten auf dem Campus stattgefunden hat. Niemand Geringeres als eure beste Freundin Safi ist das Opfer, so viel wisst ihr schon durch die Trailer. Ihr könntet jetzt einfach in der Zeit zurückreisen und herausfinden, was passiert ist, und es im besten Fall sogar gleich verhindern, aber so leicht macht es euch das Game leider nicht. Max hat ihre Kräfte nämlich schon seit Jahren nicht mehr benutzt und könnte es auch vermutlich nicht, selbst wenn sie wollte. Wir reden hier aber immerhin von Life is Strange und da gehören besondere Kräfte eben dazu, und auch Max entdeckt durch Zufall, dass sie anscheinend neue Fähigkeiten entwickelt hat. Statt die Zeit zu manipulieren, können wir nun zwischen unserer und einer Parallelwelt hin und her wechseln.

Die alternative Welt ist auch gar nicht so anders als unsere eigene, sie hat aber einen entscheidenden Unterschied, Safi lebt hier nämlich noch! Doch was ist passiert? Konnte sie entkommen? Fand der Mord einfach noch nicht statt? Diese und viele andere Fragen gilt es zu klären, aber das müsst ihr selbst machen.