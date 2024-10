Die AWE EU 2024 zeigt in Wien Innovationen aus den Bereichen AR und VR

Heute findet in Wien die AWE EU 2024 (AUGMENTED WORLD EXPO EU) im Austria Center Vienna statt und zeigt in 2 Tagen viele spannende Innovationen aus den Bereichen AR und VR.

Wir waren gleich am ersten Tag vor Ort und konnten uns von vielen spannenden Technologien überzeugen, die euch für uns Gamer von Interesse sind, wie das VR-Headset Met Quest 3 und 3S, die VR-Brille von PICO, die Pico 4 Ultra, Zappar mit seiner VR-Brille für das Smartphone, die Unity-Entwicklungsumgebung und noch viele andere mehr.

Hier eine Übersicht der Aussteller

Amfitrack präsentiert seinen Motion Tracker der nächsten Generation, den AMFITRACKTM Gen3. Dieses System wurde von Grund auf von Ingenieuren neu entwickelt und verwendet ausschließlich elektronische Komponenten der neuesten Generation, wodurch das System sehr preiswert wird. Das AMFITRACKTM-System kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Zu den wichtigsten Systemmerkmalen gehören die vollständige 6-DOF-Verfolgung (Six Degrees of Freedom), hohe Präzision, niedrige Systemkomponentenkosten, einfache Installation und keine Probleme mit der Sichtlinie.

Artolution ist stolz darauf, sein VIRTUAL BRIDGES-Programm vorzustellen. Dies ist das erste Programm seiner Art; ein innovativer Lehrplan, bei dem sich jugendliche Flüchtlinge und Künstler aus der ganzen Welt in virtuellen Räumen treffen und gemeinsam an Virtual-Reality-Kunstprojekten arbeiten. Artolution hat sich mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, zusammengeschlossen, um dieses Programm zu entwickeln und durchzuführen. Es zielt darauf ab, die psychische Gesundheit von Jugendlichen zu stärken, die Traumata von Krieg und Vertreibung erlitten haben.

Die Österreichische Wirtschaftsagentur (ABA), die Standortmarketingagentur Österreichs, präsentiert die österreichische XR-Landschaft mit Unternehmen (Umdasch, Fill, Andritz, Artivive, svarmony, VitreaLab und viele mehr), Plattformen (AI Austria) und Institutionen (Österreichisches Institut für Technologie, Stadt Wien etc.), die die Entwicklung der AR/VR-Technologie in Österreich vorantreiben. Renommierte österreichische XR-Experten wie Matthias Grabner (AI Austria und Virnect Europe, Herausgeber der Übersicht) und Andy Gstoll (Influencer, ex-Qualcomm/ Wikitude) sowie weitere Akteure aus Forschung und Unternehmen/Start-up-Bereich sind vertreten.

AREYES wird die Stephen Vineburg MetaGallery vorstellen: eine neue immersive, narrative Virtual-Reality-Erfahrung, die Menschen einlädt, eine sich ständig weiterentwickelnde Welt digitaler und abstrakter Kunst mit besonderem Schwerpunkt auf Storytelling zu erkunden. Die Gäste können Einblicke in die neuesten Trends der zeitgenössischen Kunst gewinnen, mit einem digitalen Zwilling von Stephen interagieren und mehr über die Transformation digitaler Kunst und ihren Einfluss auf die moderne Kultur erfahren. Die virtuelle Galerie zeigt fünf separate Meta-Räume, die sich innerhalb einer zusammenhängenden Geschichte befinden.

BavAR[t] wird seine Augmented-Reality-Plattform präsentieren, die sich darauf konzentriert, Kunst und Kultur für die Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. Einzelpersonen können 3D-Kulturgegenstände in AR entdecken, Punkte sammeln und Punkte gegen Kulturgüter eintauschen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem starken Wachstum und erweitert sich von 1 Million auf 5 Millionen Punkte in Frankreich. Außerdem wird Deutsch als unterstützte Sprache auf der Plattform eingeführt. Die Sammlung erweitert sich schnell, und man erwartet, dass bis Anfang Januar die Zahl der Kunstwerke aus Museumssammlungen auf über 5.000 steigen wird.

Burst World ist eine innovative Virtual-Reality-Plattform, die Live-Unterhaltung transformiert, indem sie immersive Künstlerauftritte, digitale Sammlerstücke und Interviews mit prominenten Persönlichkeiten in den VR-Bereich bringt. Mit exklusiven Inhalten und modernster Technologie wurde Burst World entwickelt, um Millionen von Nutzern auf Geräten wie Apple Vision Pro und Meta Quest zu begeistern.

HOLOFIL präsentiert eine neue AR-Erlebnis-App und einen kostenlosen Marktplatz für animierte 3D-Modelle. Das niederländische Unternehmen aus Amsterdam bietet ein Ökosystem an, das Tischhardware-Displays mit 3D-Software (Apps, Spiele, 3D-Animationen) für B2B- und B2C-Anwendungen kombiniert. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit zu steigern und die Interaktion in den Bereichen Marketing, Bildung, Gaming im Einzelhandel, Bildungswesen, Veranstaltungen, Edtech usw. zu fördern.

Der Hongkong-Pavillon, organisiert von der Hong Kong Digital Entertainment Association und finanziell unterstützt von der Behörde für die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft, präsentiert 20 Unternehmen aus Hongkong, die ihre neuesten Innovationen in den Bereichen Spieleentwicklung, Bildung & Training, Kunsttechnologie und Geschäftstechnologie vorstellen. Der Pavillon zeigt außerdem spannende Exponate, die die Anwendung der neuesten XR- und KI-Technologien demonstrieren und Besuchern die Innovationskraft der Hongkonger Digitalunterhaltungsindustrie hautnah vermitteln.

Itseez3D, der führende Entwickler realistischer Avatare aus Selfies, kündigt die Beta-Version der Avatar SDK Leap an. Leap ist eine Gesichtserfassungssoftware, die ein Video einer sprechenden Person in eine 3D-Animation ihres Avatars verwandelt. Durch die Nutzung neuronaler Netze zur Vorhersage der Form und Textur des Avatars liefert Leap eine beispiellose visuelle Qualität, die das „Uncanny Valley“-Phänomen umgeht.

J-MEX präsentiert MOXI, eine hochmoderne Lösung zur Bewegungssteuerung, die Ihre Projekte voranbringt. Mit drei verschiedenen Produktlinien – Smart Suit, Swing Pro und Sports Tech – bedienen wir ein breites Spektrum an Branchen und Anwendungen. J-MEX widmet sich der Perfektionierung der Bewegungssteuerungstechnologie für Branchenführer, akademische Einrichtungen und Top-Marken.

Leopoly präsentiert modernste 3D- und XR-Lösungen, darunter Projekte für Mercedes-Benz und Saab. Darüber hinaus zeigt E8 Lab seinen bahnbrechenden Oyschair, der das VR-Erlebnis durch ergonomisches Design mit Fokus auf Komfort, Mobilität und Funktionalität verbessert. VR Expert, Europas führender Anbieter von VR- & AR-Hardware, präsentiert seine neuesten Hardwarelösungen, die Unternehmen bei der Implementierung von VR- und AR-Technologie unterstützen.

„Living The War“ nutzt VR-Technologie, um einen einzigartigen Einblick in die Herausforderungen der Ukrainer zu geben. Das Projekt unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Freiheit und die Widerstandskraft des ukrainischen Volkes. Es wurde von der NGO The Game Changers mit Unterstützung des ukrainischen Außenministeriums und technischer Unterstützung von Sensorama entwickelt.

LumiDB revolutioniert das Datenmanagement für die Realitätserfassung in Branchen, die mit großen 3D-Daten arbeiten, wie Bauwesen, Robotik und Geodatendienste. Mit zunehmender Datenmenge ermöglicht die API-gesteuerte Plattform von LumiDB die einfache Abfrage, den Zugriff und die Zusammenarbeit an riesigen Datensätzen in Echtzeit. Die verwaltete Cloud-Lösung von LumiDB beseitigt Datenchaos und ermöglicht eine nahtlose Integration – und verwandelt so komplexe Datensätze in einen Wettbewerbsvorteil.

Luminous XR stellt ein neues vereinfachtes Tool zur Inhaltserstellung vor, mit dem Entwickler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ihre Ideen mit beispielloser Geschwindigkeit und Zugänglichkeit zum Leben erwecken können. Das innovative No-Code-VR-Tool FLOW ermöglicht Entwicklern und Unternehmen die nahtlose und effiziente Erstellung von immersiven Trainingsinhalten im Metaverse-Stil in virtueller, erweiterter und gemischter Realität, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind, und das in wesentlich kürzerer Zeit als bei der herkömmlichen Entwicklung durch kompetente Entwickler.

MiddleVR, ein führendes Unternehmen im Bereich Multi-Screen- und Cluster-Rendering, und LS GROUP, ein Spezialist für immersive und innovative technologische Lösungen, kündigen eine strategische Partnerschaft an, die darauf abzielt, die industrielle Simulation durch immersive und physikalisch realistische Technologien zu transformieren. Durch diese Zusammenarbeit werden Industrieunternehmen nun in der Lage sein, komplexe Prozesse mit beispielloser Genauigkeit in vollständig immersiven, multi-user Umgebungen zu simulieren.

NEARBrain wird seine VR-Trainingsplattform vorstellen, um die Fähigkeiten von medizinischen Bewohnern zu verbessern und chirurgische Ergebnisse zu optimieren. Dieses Tool bietet schrittweise chirurgische Szenarien, die mit führenden Krankenhäusern entwickelt wurden, und ermöglicht es den Bewohnern, in einer virtuellen Umgebung zu üben, bevor sie den Operationssaal betreten. Alle Funktionen sind über VR-Headsets zugänglich, und Besucher können es an unserem Stand aus erster Hand erleben.

Niantic wird seine Vision für Spatial Computing auf der AWE Europe präsentieren. Dazu gehört seine 3D-Karte der Welt sowie integrierte Tools und Dienste zum Erfassen, Lokalisieren und Erweitern neuer AR-Erlebnisse. Demonstrationen an seinem Stand umfassen Niantic Studio, Scaniverse 4.0, Hello Dot auf der Meta Quest 3 und die neuen Snap Spectacles mit einem exklusiven Peridot Beyond-Erlebnis. Dies wird das erste Mal sein, dass die Hardware außerhalb der USA öffentlich vorgeführt wird.

Ocutrx freut sich, sein neuestes Headset, DigiLoupes™, auf der AWE EU 2024 vorzustellen. DigiLoupes ist speziell für orthopädische und Wirbelsäulenchirurgie-Anwendungen entwickelt und verfügt über fortschrittliche AR/XR- und Pancake-Linsentechnologie, die hochwertige Optik in einem kompakten Paket bietet. DigiLoupes ersetzt traditionelle und unergonomische Lupen und fügt digitale und erweiterte Realität-Funktionen hinzu, ein branchenführendes 60-Grad-Sichtfeld, 5G-Konnektivität und eine Auflösung von 2304 x 1440 – die derzeit höchste Auflösung, die von einem medizinischen XR/AR-Headset in der Branche angeboten wird.

Onirix freut sich, neue Funktionen für Onirix Spatial AR anzukündigen, die es in eine “Smart Spaces”-Lösung für den Industriesektor verwandeln. Mit einem intelligenten Verlagerungsprozess und Bildminiaturen zur Benutzerführung bietet Spatial AR nun auch interaktive Schritte, Fragebögen, Echtzeit-IoT-Informationen und KI-Funktionen. Darüber hinaus wird eine kommende Gaussian-Splatting-Technik die Umgebungsrekonstruktion für Fernschulungen verbessern.

Panasonic wird das MeganeX superlight 8K ausstellen, unser neues ultraleichtes und ultra-hochwertiges VR-Headset, das gemeinsam von der Panasonic Group und Shiftall entwickelt wurde. Die Vorbestellung für ausgewählte Länder in Europa beginnt am 29. Oktober zu einem Preis von 1899,00 EUR / 1599,00 GBP.

Photon wird auf der AWE 2024 zwei neue Mixed-Reality (MR)-Lösungen vorstellen: Fusion Sticky Notes Cross-Platform Remote Relocation und Fusion Sticky Notes Meta SSA Colocalization. Diese Muster, die mit Photons Fusion-Netzwerk-Engine entwickelt wurden, ermöglichen nahtlose Zusammenarbeit über Geräte wie Meta Quest und Apple Vision Pro hinweg und unterstützen sowohl Remote- als auch In-Room-Teamarbeit. Zu den Funktionen gehören synchronisierte Haftnotizen, Echtzeit-3D-Zeichnungen, erweiterte Eingabeoptionen (z. B. Logitech MX Ink) und optimierte Leistung für reibungslose gemeinsame Erlebnisse.

PICO wird das neue PICO 4 Ultra Enterprise vorstellen, ein hochmodernes Mixed-Reality-Headset, das entwickelt wurde, um Unternehmensumgebungen zu transformieren. Dieses MR-Headset ist darauf ausgelegt, neue Potenziale zu erschließen und Wachstum in Schlüsselbereichen wie Bildung, Schulung und Location Based Entertainment (LBE) zu fördern. Mit fortschrittlichen Mixed-Reality-Funktionen ausgestattet, soll das PICO 4 Ultra Enterprise die Grundlage für Geschäftslösungen der nächsten Generation werden. Auf dieser AWE wird PICO demonstrieren, wie das PICO 4 Ultra Enterprise verschiedene Unternehmensszenarien innovieren kann. Darüber hinaus wird PICO ein neues Softwareprodukt ankündigen, das ihr XR-Geschäft und ihre Betriebsabläufe verbessern soll.

poLight ASA’s einstellbare Optiktechnologie adressiert viele der Design- und Benutzerherausforderungen, denen sich AR/MR-Smartglasses, Kopfbedeckungen und Display-Projektionseinheiten gegenübersehen. Unser TLens® bietet Echtzeit-Präzisionsfokussierung für scharfe Bilder sowohl in der Nähe als auch in der Ferne, mit extrem niedrigem Stromverbrauch, konstantem Sichtfeld über unterschiedliche Brennweiten und präziser Objekt- und Gestenerkennung für KI-Anwendungen. TWedge® bietet eine 4-fach verbesserte Auflösung, hohe Helligkeit und weitere Vorteile für Displaysysteme. Die Technologie von poLight verbessert die Akkulaufzeit von Geräten, ermöglicht kleinere, leichtere und komfortablere Produkte, hilft, visuelle Ermüdung, Kopfschmerzen und Übelkeit zu reduzieren, sodass Benutzer in Echtzeit sehen können, was das menschliche Auge sieht.

Polycular wird Crew Together vorstellen, eine revolutionäre Lösung für die Zusammenarbeit von Teams in hybriden, ko-lokalisierten und Remote-Arbeitsumgebungen. Crew Together spielt an Bord eines futuristischen Raumschiffs, wo Teams eine Reihe von immersiven, miteinander verbundenen Herausforderungen meistern müssen. Besucher der AWE Vienna können Crew Together sowohl auf Tablets als auch auf VR-Headsets ausprobieren.

Snap wird Demos seiner kürzlich eingeführten fünften Generation von Spectacles und des brandneuen Betriebssystems Snap OS anbieten.

Surreal Touch ist der weltweit erste 6-DoF-Controller, der speziell für Apple Vision Pro entwickelt wurde. Er verfügt über Selbstverfolgungsfunktionen und arbeitet ohne externe Stationen oder manuelle Kalibrierung. Mit Surreal Touch können Benutzer Steam VR-Spiele wie Beat Saber und Half-Life: Alyx streamen und ein unvergleichliches Spielerlebnis auf Vision Pro genießen. Surreal Touch ist jetzt zur Vorbestellung auf Kickstarter verfügbar, die Auslieferung beginnt im Dezember.

svarmony, ein führender globaler Anbieter von immersiven XR-Erlebnissen, kündigt das Early Access Program für sein Visual Positioning System (VPS) Indoor-Navigationsprodukt aryve an. Dieses exklusive Programm lädt Veranstaltungsorte aller Art, wie Einkaufszentren, Flughäfen und Museen, ein, das volle Potenzial von AR-gestützten Navigationslösungen zu erkunden.

SynergyXR wird seine neueste Innovation vorstellen – den weltweit ersten No-Code Procedure Builder, der das Erstellen und Skalieren von immersiven XR-Trainings schneller und einfacher als je zuvor macht. Getestet von Vestas Wind Systems, ermöglicht dieses bahnbrechende Tool Teams und Fachexperten, XR-Trainingsprogramme zu erstellen, ohne Programmierkenntnisse oder Entwickler zu benötigen.

Tredu hat einen digitalen Zwilling der finnischen Wälder erstellt, der durch eine VR-Simulation sowie KI-basierte Kartensoftware präsentiert wird, die zur Vermittlung zukunftsfähiger, klimaresistenter Forstwirtschaft mit Hilfe eines neuen Trainingspakets für den Simulator verwendet werden kann. Pressematerial hier.

VRdirect hat das VRXF-Dateiformat als Standard für die Erstellung und gemeinsame Nutzung von VR-Projekten über verschiedene Geräte hinweg entwickelt. Es wird bekannt gegeben, dass HTC VIVE der erste Hersteller von Virtual-Reality-Headsets ist, der das VRXF-Format unterstützt, indem er HTC VIVE-Headsets ermöglicht, VRXF-Dateien zu öffnen und abzuspielen. Unternehmensnutzer, die Headsets wie VIVE Focus Vision und VIVE XR Elite verwenden, können mit VRXF-Dateien arbeiten und den VRXF-Player (wie die VRdirect-App) schnell herunterladen und installieren.

VR History, ein Spin-off der Universität Tartu, spezialisiert sich auf maßgeschneiderte Extended Reality (XR)-Lösungen für Museen, touristische Ziele, Attraktionen und Edutainment-Projekte. Es wird Erlebnisse präsentieren, darunter den ersten Test der sowjetischen Atombombe am 29. August 1949 und VR Atomic World, einen faszinierenden Einblick in die atomare Struktur und die Wunder der Nuklearwissenschaft. Pressematerial hier.

Xamk hat in Zusammenarbeit mit den finnischen Sicherheitsbehörden den Virtual Shelter entwickelt – ein VR-Trainingstool der nächsten Generation, das die Nutzung und Verwaltung von Zivilschutzbunkern simuliert. Virtual Shelter nutzt Erzählungen, Gamification, Benutzerverkörperung und Wiederholbarkeit für ein tieferes Lernerlebnis.

XPANCEO, ein Deep-Tech-Unternehmen, das die nächste Generation des Rechnens über intelligente Kontaktlinsen entwickelt, hat auf der AWE Europe 2024 den neuesten Prototyp seiner Smart Contact Lens für AR Vision vorgestellt. Diese neue Linse bietet nicht nur eine überlegene Bildqualität, sondern auch ein deutlich erweitertes Sichtfeld, das von 10 Grad auf 30 Grad vergrößert wurde. Dies bietet den Benutzern ein breiteres, immersiveres Augmented-Reality-Erlebnis. Zusätzlich zur Unterstützung statischer Bilder ermöglicht die Linse auch dynamische Bilder, sodass Benutzer in Echtzeit mit bewegten Visualisierungen interagieren können.

Zappar – Mattercraft, Zappars hochmodernes 3D-Web-Tool zur Erstellung immersiver AR-, VR- und WebXR-Erlebnisse, kündigte eine bahnbrechende Integration mit Immersal, einem führenden Anbieter von Visual Positioning System (VPS)-Technologie, an. Diese Zusammenarbeit eröffnet eine neue Ära von ortsbasierten Augmented-Reality-Erlebnissen für mobile Geräte und bringt immersivere Web-Erlebnisse über die digitalen und physischen Welten hinweg, während vollständige Datenhoheit und -konformität gewährleistet werden.

Darüber hinaus kündigte Zapbox, das ultimative iPhone-Zubehör für immersive Spiele, Kunst und Unterhaltung, Zapbox Link an, eine neue App, die die GeForce-GPUs von NVIDIA und die CloudXR-Technologie nutzt, um hochwertige PC-VR-Erlebnisse auf iPhones zu liefern, und das zu einem sehr erschwinglichen Preis von nur 99 USD.