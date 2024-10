Horizon Zero Dawn Remastered ab sofort für PS5 und PC verfügbar

Horizon Zero Dawn Remastered, die Neuauflage des ursprünglich 2017 veröffentlichten Action-RPGs von Guerrilla, ist ab sofort für PlayStation 5 und PC erhältlich.

Der Titel wurde von Nixxes Software in Zusammenarbeit mit Guerrilla entwickelt und bietet allerlei technische Verbesserungen, visuelle Erweiterungen und aktualisierte Funktionen. Zudem ist ebenfalls die umfangreiche Inhaltserweiterung The Frozen Wilds enthalten.

Kürzlich gewährte Nixxes auf dem PlayStation.Blog ausführliche Einblicke in die zahlreichen Verbesserungen und optischen Anpassungen von Horizon Zero Dawn Remastered. Unter anderem wurden die Natur, NPCs in Dörfern und Städten sowie die Animationen und Unterhaltungen angepasst, um die Neuauflage lebendiger wirken zu lassen. Zudem enthält der Titel Barrierefreiheitsoptionen, die erstmals bei Horizon Forbidden West eingeführt wurden, und ist optimiert für PlayStation 5 Pro.

Die PC-Version* von Horizon Zero Dawn Remastered auf Windows enthält das PlayStation-Overlay mit Trophäenunterstützung und verfügt über eine Reihe eigener Funktionen, wie Unterstützung für Ultrawide-Auflösungen und die neuesten leistungssteigernden Technologien wie NVIDIA DLSS 3 und AMD FSR 3.1 mit Frame-Generierung.

Spieler, die Horizon Zero Dawn (PS4, PC) und/oder die Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4, PS5, PC) besitzen, können ein Upgrade auf die digitale Version von Horizon Zero Dawn Remastered für 9,99 Euro sowohl für PlayStation 5-Konsolen als auch für PC (bei Steam oder im Epic Games Store) erwerben. Dies gilt auch für diejenigen Fans, die das Spiel im Rahmen der „Play At Home“-Aktion von PlayStation in ihre Bibliothek aufgenommen haben.