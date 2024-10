Call of Duty: Black Ops 6 mit Rekordstart

Die am vergangenen Freitag veröffentlichte Vollversion von Call of Duty: Black Ops 6 ist mit phänomenalem Erfolg gestartet und hat den größten Launch in der Geschichte von Call of Duty erreicht.

„Die Veröffentlichung von Black Ops 6 in der vergangenen Woche war die größte Call of Duty-Veröffentlichung aller Zeiten und stellte einen Rekord bei den Spielerzahlen am ersten Tag, sowie bei den Game Pass-Abonnenten am Starttag auf.“, berichtete Microsoft-CEO Satya Nadella. „Auch die Verkaufszahlen auf PlayStation und Steam sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 60 Prozent gestiegen.“

Matt Cox, General Manager von Call of Duty, fügte hinzu: „Unser Dank gilt all unseren Spieler:innen auf der ganzen Welt, die Black Ops 6 zum größten Call of Duty-Start aller Zeiten gemacht haben. Unser Ziel war es von Anfang an, dieses großartige Spiel so vielen Spieler:innnen wie möglich zugänglich zu machen, egal wo sie sind und wie sie spielen. Black Ops 6 ist ein großartiges Spiel und die Reaktionen der Call of Duty-Community waren unglaublich. Und das ist erst der Anfang. Nuketown ist nur noch ein paar Tage entfernt und Season 1 steht vor der Tür. Wir stehen erst am Anfang“.

Pünktlich zu Halloween startet Call of Duty: Black Ops 6 mit dem beliebten Infected-Modus seinen ersten neuen Content-Drop. Spieler:innen können ab sofort einsteigen und versuchen, als letzte verbleibende Person zu überleben.

Um den Weg für die Season 1 am 14. November zu ebnen, erscheint am 1. November die Kultkarte Nuketown. Diese Hommage an die klassische Karte bleibt dem Originaldesign treu, bietet aber eine deutlich verbesserte Grafik.

Call of Duty: Black Ops 6 wurde in Deutschland offiziell mit USK 18 bewertet und mit komplettem Inhalt gelauncht.

Weitere Informationen zu Nuketown und dem Infected-Modus gibt es auf dem offiziellen Call of Duty-Blog.