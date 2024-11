Call of Duty®: Black Ops 6 im Test

Überraschung 1 – unsere Basis, inklusive Adventure-Rätseln

Call of Duty: Black Ops 6 beginnt auch wie erwartet. Inmitten von brennenden Ölfeldern in Kuwait im Jahr 1991 (die Operation Desert Storm ist gerade angelaufen) jagt eine von einem Kampfflugzeug der fünften Generation abgeschossene Lenkrakete die ersten Fahrzeuge eines Konvois in die Luft, und wir mit unserem Special Ops Team räumen am Boden mit den Überresten auf, um unser Ziel zu ergreifen. Balleraction vor brennender Kulisse, traumhafte Grafik, viele Tote. Genau, wie ich es mir erwartet habe. Der Schwierigkeitsgrad passt auch – wir halten zwar ein paar Treffer aus, aber ein wenig Aufpassen ist schon notwendig (vor allem bei Handgranaten), sonst geht’s zurück an den Start (zum letzten Speicherpunkt). Wenn wir getroffen werden, sinkt unsere Lebensanzeige, die sich aber nach kurzer Zeit automatisch wieder regeneriert. Kein Bedarf an Health-Packs. Wir schnappen unsere Zielperson, absolvieren den nächsten spannenden Ballerabschnitt, flüchten, und werden in einer brutalen Zwischensequenz am Ende der Mission von der Story überrascht. So weit, so Call of Duty.

Aber danach kommt eine Überraschung. Unser kleines Team macht es sich in einer abgelegenen Villa in Bulgarien bequem. Das wird unser neues Hauptquartier. Und wir müssen diese Basis verbessern. Was? Basisupgrades in Call of Duty? Investieren wir unser Geld lieber in den Weapons Bench (zur Verbesserung der Feuerwaffen), die Gear Station (um unsere Ausrüstung, wie die kugelsicheren Westen, zu verbessern) oder bauen wir draußen gar eine kleine Training Area (um zB unsere Lebensenergie zu erhöhen)? Mit den erworbenen Verbesserungen haben wir es in den nächsten Missionen leichter. Das Geld für die Upgrades bekommen wir nicht von der Regierung – das müssen wir uns während der Missionen zusammensuchen. In jeder Mission gibt es immer wieder abgelegene Räume, wo Bündel an Geldscheinen herumliegen, die wir mitnehmen sollten. Sonst wird das nämlich nichts mit den Upgrades.

Zwischen den Missionen seid ihr immer in eurer Basis, in der sich immer mehr Leute befinden, die sich während des Abenteuers eurer Gruppe angeschlossen haben. Außerdem gibt es in der Villa einiges zu entdecken. Call of Duty: Black Ops 6 spielt sich hier tatsächlich wie ein First-Person Adventure, und nicht wie ein Shooter. Die Rätselkette, um den Tresor zu öffnen ist recht lang, und beginnt mit dem Generator im Keller. Auch die Schwarzlicht-Lampe wird an einigen Stellen im Haus benötigt, sie ist aber auch beispielsweise bei den Codepad-Türöffnungs-Minispielen während der Missionen nützlich.

Dazu kommen lange und aufwendige Zwischensequenzen, um die Story voranzutreiben. Die Story erinnert an einen Spionage-Thriller, in der wir die Pläne eines Superschurken durchkreuzen müssen. Wir spielen Elite-Soldaten, die von der eigenen Regierung (oder zumindest von Teilen davon) gejagt werden. Manche Story-Elemente sind jedoch ein wenig… übernatürlich. Zumindest gibt es keine Zombies (in der Kampagne), aber mit den bisherigen (pseudo-realistischen) Hintergrundgeschichten der Serie hat das dann doch nicht viel zu tun.