Neva im Test

Aus Spanien kommen in letzter Zeit recht viele gute Indie-Produktionen (etwa mein besonderer Favorit: Laika: Aged Through Blood, oder das heuer erschienene The Mobius Machine), und Neva reiht sich nahtlos in diese Reihe ein. Das ist jetzt keine allzu große Überraschung, denn Neva stammt von den Entwicklern von GRIS, einem der erfolgreichsten Indie-Spiele des letzten Jahrzehnts. Neva ist ein cinematic platformer (cineastisches Jump and Run), vergleichbar mit den Klassikern Another World, Limbo, Inside oder beispielsweise dem erst letztes Jahr herausgekommenen Planet of Lana. Das (Sub-)Genre der cinematic platformer ist in den letzten Jahren recht populär geworden, ich habe erst heuer Spiele wie Somerville, The Cub oder Lunark durchgespielt.