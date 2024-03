The Möbius Machine im Test

Gameplay

Wir können sehr hoch springen, offensichtlich ist die Schwerkraft am Mond deutlich geringer als auf der Erde. Ein Sprung aus großer Höhe fügt uns keinen Schaden zu, lange Leitern rutschen wir mit Druck auf „B“ schnell hinunter. Wir können auch ballern, während wir uns auf einer Leiter befinden. Mit unserer Waffe schießen wir mit dem rechten Stick (RS) in alle Richtungen, selbst während wir uns bewegen. Wenn wir in eine Richtung schießen, können wir „RS“ auch loslassen und feuern weiter in die Richtung. Damit ist es uns möglich, auch während dem Herumlaufen beispielsweise schräg nach oben zu ballern. Munition für unsere Standardwaffe haben wir unbegrenzt. Nicht unbegrenzt ist unser Lebensbalken, der bei Treffern, oder wenn wir Gegner/Stacheln berühren, abnimmt. Ebenfalls nicht unbegrenzt ist unser Energievorrat, mit dem wir durch Druck auf „Y“ unseren Lebensbalken wieder auffüllen können. Oder wir verwenden die Energie, um unsere Waffe in den „Overdrive“ Modus zu schalten, der wesentlich effektivere Geschosse verschießt, aber unsere ganze Energie binnen weniger Sekunden aufbraucht. Neue Energie finden wir in herumstehenden Kisten oder bei getöteten Gegnern. Wir können von Anfang an schwimmen, tauchen müssen wir aber erst lernen. Ebenso wie einige weitere Fähigkeiten – typisch Metroidvania eben.

Mit Schrotteilen, die wir ebenfalls in Kisten oder bei getöteten Gegner finden, können wir an bestimmten Arbeitsplätzen neue Gegenstände und Upgrades herstellen – vorausgesetzt wir haben die nötigen Baupläne (die oft auf mehrere Teile aufgeteilt sind) zuvor gefunden. Gespeichert wird an speziellen Speichertanks. Wenn ihr den Löffel abgebt, wacht ihr dort wieder auf und euer ganzer Fortschritt seit dem letzten Speichern ist hinüber, kann aber (beim „modernen“ Schwierigkeitsgrad) am Ort eures Ablebens wieder eingesammelt werden. Controller Support funktioniert problemlos, ebenso die Unterstützung für 4K Auflösung.