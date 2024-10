Call of Duty: Black Ops 6 – Hollywood-Star Tom Wlaschiha spricht Felix Neumann

Heute ist es soweit: Black Ops ist zurück mit einem neuen Kapitel voller Action, Intrigen und fesselnden Charakteren! Einer davon ist Ex-Stasi-Mann Felix Neumann, dem in der deutschen Synchronisation niemand geringeres als Tom Wlaschiha seine Stimme leiht.

Der Berliner versteht sich bestens auf düstere Blockbuster-Settings. Somit hat er sich der Vertonung von Technik-Genie Felix Neumann gerne angenommen, der in Call of Duty: Black Ops® 6 an der Seite von Frank Woods und Troy Marshall gegen dunkle Mächte kämpft: “Die Rolle des Felix zu sprechen war für mich sehr spannend. Er ist ein vielschichtiger Charakter, der im Laufe des Spiels mehrere Seiten zeigt, die die Spieler:innen so nicht erwarten werden. Man hat nur seine Stimme, um dem Charakter Leben einzuhauchen – das ist eine wunderbare Herausforderung und hat mir viel Freude bereitet.”

In den Untergrund gezwungen, von innen gejagt

Die Kampagne von Black Ops 6 führt die Spieler:innen in die frühen 1990er Jahre. Auf typische Black Ops-Art spielt die fiktive Story vor dem Hintergrund der damaligen Zeit und entführt in eine geheime Verschwörung, in der eine dunkle Macht die US-Regierung infiltriert hat. Wer im Weg steht, wird als Verräter gebrandmarkt. Nichts ist, wie es scheint, und die Wahrheit ist möglicherweise nur schwer zu ergründen, sodass wir immer tiefer in Intrigen, Misstrauen und dramatische psychologische Enthüllungen hineingezogen werden. Das ist der wahre, typische Black Ops-Stil.

Die Abtrünnigen Spieler:innen begleiten Woods und seinen Protegé Troy Marshall, die nun beide für die CIA-Händlerin Jane Harrow arbeiten, eine furchtlose und brillante Anführerin, die beiden hilft, ihre Beziehungen innerhalb der Behörde zu pflegen. Als jedoch eine Operation schief geht, werden Woods und Marshall suspendiert und sind gezwungen, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie müssen ihr eigenes Team von abtrünnigen Agenten zusammenstellen, darunter Felix Neumann, ein technisches Genie, und Sevati Dumas, eine geheimnisvolle Attentäterin. Auch der berüchtigte Russell Adler kehrt zurück. Seine Zugehörigkeit und seine Beweggründe bleiben unklar, aber das Team braucht jede Hilfe, die es bekommen kann.

Felix Neumann wuchs nach der Gründung der DDR in Ost-Berlin auf. Er war ein hervorragender Sportler, zeigte aber wenig Interesse daran, sondern zog es vor, sich in Bücher einzulesen oder an seiner Elektronik zu basteln. Nach der Wehrpflicht wurde Neumann von der Stasi rekrutiert und ausgebildet. Nach einigen Jahren in den Reihen der Stasi begann Felix jedoch, seine Zusammenarbeit zu bereuen. Er begann, Staatsgeheimnisse an Westdeutschland und seine Verbündeten zu verkaufen, um sich ein finanzielles Polster aufzubauen, mit dem Plan, schließlich aus Ostdeutschland zu fliehen. Nach seiner erfolgreichen Flucht in den Westen verdiente er seinen Lebensunterhalt, indem er die kriminellen Unterwelten Europas mit seinem technischen Fachwissen und seinen Erfindungen versorgte.

Black Ops 6 wurde von Treyarch und Raven entwickelt und ist ein Spionage-Action-Thriller, der zu Beginn der 90er spielt, als der Kalte Krieg zu Ende ging und das globale Machtgefüge neu geordnet wurde, mit der USA als einzige verbliebener Supermacht der Welt. Mit einer Geschichte, die immer wieder überrascht und Grenzen überschreitet, ist dies Black Ops in seiner besten Form mit kinoreife Einzelspielerkampagne, der Intensität erstklassigen Multiplayer-Action und einem epischen rundenbasierten Zombies-Modus.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint weltweit am 25. Oktober und kann ab sofort für Xbox (Xbox Series X|S und Xbox One), PlayStation (PlayStation 5 und PlayStation 4) und PC über den Microsoft Store, Battle.net und Steam vorbestellt werden. Zum Start gibt es Game Pass für Xbox Konsolen und PC (nur Microsoft Store). Game Pass Ultimate- und Game Pass-Konsolenspieler können COD HQ und Call of Duty: Warzone™ herunterladen und vorinstallieren.