Snaps neue Spectacles jetzt auch in ersten europäischen Ländern

Snap hat heute die Verfügbarkeit der neuen Spectacles in Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich und Spanien angekündigt.

Dies sind die ersten sechs Märkte außerhalb der USA, in denen die Spectacles erhältlich sind.

Vor einem Monat hat Snap beim jährlichen Snap Partner Summit die fünfte Generation der Spectacles sowie das neue Betriebssystem Snap OS vorgestellt. Die ersten AR-Entwickler*innen und -Enthusiast*innen haben Spectacles und ein Abonnement für das Spectacles Developer Program auf dem anschließenden Lens Fest von Snap erhalten.

Seit der Markteinführung der Spectacles haben Entwickler*innen bereits beeindruckende Lenses gebaut. Weltweit zeigt die AR-Community großes Interesse an der AR-Brille.

Nun haben noch mehr Entwickler*innen die Möglichkeit, Lenses für Spectacles zu erstellen und mit anderen zu teilen. Das Abonnement für 110 Euro pro Monat mit einer 12-monatigen Mindestlaufzeit bietet Zugang zu Spectacles und zum Spectacles-Team.*

Die Auslieferung der Spectacles wird in ausgewählten Ländern in den kommenden Wochen beginnen und weitere Märkte werden Anfang 2025 folgen.

Große Begeisterung in der AR-Community

„Ich war vom ersten Moment an von Snaps Spectacles begeistert”, so Ines Hilz, AR-Designerin aus Deutschland. „Die Navigation in der digitalen Welt erfolgt direkt über die Hände, statt über einen Handybildschirm. Das eröffnet eine völlig neue Ebene des immersiven Storytellings und des Spielens. Besonders spannend finde ich die AR-Erfahrung mit Freund*innen über Connected Lenses und die nahtlose Integration von KI und Sprachsteuerung. So viele Funktionen, vereint in einer kleinen Brille, ist einfach magisch!

Für die Entwicklung stellt Snap viele nützliche Tools zur Verfügung, die das Erstellen und Experimentieren mit interaktiven AR-Welten für Spectacles erleichtern. Das Tracking ist präzise, das Bild ist kristallklar und kontrastreich und AR-Lenses können in Sekundenschnelle auf der Brille angezeigt und getestet werden.

Ich bin überzeugt, dass wir der ultimativen AR-Brille für alle schon sehr nah sind und dass Snap durch unermüdliche Innovation eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung spielt.“

Mehr über das Spectacles Developer Program erfahret ihr hier: https://www.spectacles.com/lens-studio.

*Abonnement nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Sofern gesetzlich zulässig, ist eine 12-monatige Bindung erforderlich. Die Verfügbarkeit ist begrenzt.