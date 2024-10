Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K im Test

Setup

Was braucht man, um die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K auch sinnvoll einsetzen zu können? Nur die Box alleine bringt nämlich überhaupt nichts. Als erstes benötigt man zwingend Hue Lichter. Das können entweder Lightstrips sein, so wie meiner, der hinten am Fernseher befestigt ist. Das können Glühbirnen (E14, GU10 oder E27) sein, oder Tischleuchten, Deckenleuchten, Spotlights. Wichtig ist nur, dass sie mit dem Hue System kompatibel sind, sonst geht gar nichts. Zur Steuerung der ganzen Lichter wird eine Hue Bridge benötigt. Zwar funktionieren manche Lichter auch ohne dem Ding, aber viele setzen die Hue Bridge zwingend voraus. Um das ganze Lichtsystem vernünftig ansteuern zu können, ist die Hue Bridge ebenfalls unbedingt notwendig, sie ist quasi das Herzstück des smarten Lichtsystems und schaltet die gesamte Palette der Beleuchtungsfunktionen frei. Die Hue Bridge ist nur eine kleine Box, die direkt an den Router angeschlossen und dann via App in das System integriert wird. Ihr könnt sie einzeln kaufen, sie wird aber auch bei einigen Produkten im Set angeboten. Manchmal auch mit einer kleinen Fernbedienung, um die Beleuchtung heller oder dunkler zu stellen.

Natürlich braucht ihr auch einen Fernseher/Monitor, dessen Farben mit den Lichtern synchronisiert werden sollen. Und schließlich braucht man auch noch ein externes Gerät (wie eine PlayStation 5), das den Fernseher/Monitor bespielt. Um die 8K Sync Box sinnvoll einzusetzen, muss sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät 4K/120 Hz unterstützen, sonst kann man auch die alte Sync Box verwenden. Oder wenn ihr nur den PC synchronisieren wollt, braucht ihr auch keine Sync Box, sondern erledigt das über die Philips Hue Sync App am PC.

Wenn ihr aber Hue Leuchten, eine Hue Bridge, einen tollen Fernseher und ein externes 4K/120 Hz Abspielgerät habt, dann macht die Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K Sinn. Ihr könnt bis zu vier externe Geräte anschließen, da die Sync Box über 4 verschiedenen HDMI-Eingänge verfügt und automatisch zwischen den Geräten hin- und her wechselt. Falls sie das nicht wie gewünscht macht, kann man dies über die Philips Hue App am Handy auch manuell veranlassen. Es müssen nicht alle externen Geräte moderne High-Tech Wunder sein, ich habe beispielsweise auch meinen Commodore Amiga 1200 aus dem Jahr 1993 (via HDMI Konverter) angeschlossen und 40 Jahre alte Action Games am 75 Zoll 4K Fernseher bei voller Lichtersynchronisation genossen. Genau das tut die Box nämlich – sie ändert die Farben der ganzen Lampen passend zum Bildschirminhalt. Ist es am Bildschirm sonnig und hell, leuchten die Lampen hellgelb, ist es am Bildschirm jedoch dunkel, so werden auch die Lampen dunkel. Herrlich für Horrorspiele! Dabei wird nicht nur eine Lampe angesteuert, sondern ihr könnt mehrere davon in das System integrieren – die dann auch unterschiedlich leuchten können. Ihr könnt der App bekannt geben, wo sich die Lichter in eurem Raum befinden. Ziemlich witzige Sache! Mehrere Lightstrips funktionieren aber leider nicht, da kann nur einer (+ mehrere weitere Lampen) gleichzeitig angesteuert werden.