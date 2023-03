Diablo IV Open Beta – Angespielt

Gameplay und Mechanik

​Das Kern-Gameplay von Diablo IV bleibt den Hack-and-Slash-Wurzeln der Serie treu, allerdings mit zahlreichen Verfeinerungen und Ergänzungen. Das Spiel bietet fünf Charakterklassen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen – Barbar, Zauberer, Druide, Jägerin und die Totenbeschwörerin.

​Der Fertigkeitenfortschritt und die Anpassungsmöglichkeiten wurden erweitert und geben den Spielern die Freiheit, ihre Charaktere an ihren bevorzugten Spielstil anzupassen. Das Skilltree-System erinnert an Diablo II, mit mehr Tiefe und Vielfalt in den Auswahlmöglichkeiten. So kann z.B., was anfangs etwas verwirrend ist, im Spiel nicht direkt zwischen Nah- und Fernkampfwaffe mittels Tastendruck gewechselt werden, sondern Spieler:innen müssen zuerst entsprechende Fähigkeiten des Waffentyps freischalten um damit einen Angriff durchführen zu können.

​Das Beutesystem wurde ebenfalls verbessert, wobei der Schwerpunkt darauf lag, das Durcheinander an nutzlosen Gegenständen zu reduzieren und den Spielern eine sinnvollere Auswahl zu bieten. Legendäre Gegenstände wurden neu ausbalanciert, und ihre einzigartigen Affixe fühlen sich jetzt spielverändernd an, so dass jedes Ausrüstungsstück, das ihr findet, das Potenzial hat, eure Spielweise zu verändern.