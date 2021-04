F1 2021 für Juli angekündigt

Codemasters und Electronic Arts haben F1 2021 angekündigt, ein Rennerlebnis für die nächste Generation, das am Freitag, den 16. Juli erscheint und die Teams, Piloten und Strecken der 2021 FIA Formula One World Championship beinhaltet. Mit an Bord sind ein neuer Story-Modus, ein erweiterter Karrieremodus mit Zwei-Spieler-Option und mit Portimão, Imola und Jeddah drei neue Strecken, die für alle Spieler kostenlos* nach Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung gestellt werden.

Mit F1 2021 erhalten Spieler mehr Möglichkeiten, die Emotionen nachzuempfinden, die auf höchstem Wettbewerbsniveau in der Königsklasse an der Tagesordnung sind. F1 2021, das offizielle Videospiel der 2021 FIA Formula One World Championship und der erste Titel der Reihe, der von EA SPORTS veröffentlicht wird, erscheint weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.