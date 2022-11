God of War Ragnarök im Test

Für jeden was dabei!

Um die Steuerung und das Spielergebnis nach unseren Bedürfnissen anzupassen stehen uns jede menge Einstellungen im Menü zur Verfügung. Barrierefreiheit wird hier großgeschrieben. Titel wie „The Last of Us“ oder „Horizon Forbidden West“ haben es vorgemacht und auch „God of War Ragnarök“ möchte allen Menschen ermöglichen das Spiel und die Geschichte zu genießen. Diverse Farbfilter oder Steuerungseinstellungen sollen dabei helfen. Manche Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich sehr gut gelungen. So habe ich z. B. eingestellt, dass Ressourcen automatisch eingesammelt werden ohne für Loot ein regelrechtes Button Mashing betreiben zu müssen. Besonders in den Kämpfen ist es ganz praktisch, wenn man die Finger nicht von den Angriffstasten nehmen muss, um Energiekristalle einzusammeln.

Die großartige Story erleben wir wie auch schon im Vorgänger ohne einen einzigen Schnitt. Für mich immer noch erwähnenswert, wenn auch nicht neu bei „God of War“. Sowohl die englische als auch deutsche Synchronisation sind fabelhaft gelungen. Dazu kommt noch der meisterhafte Soundtrack. Kein Wunder! Komponist Bear McCreary hat sich bereits um die musikalische Leitung in „The Walking Dead“ oder „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ gekümmert. So fühlen wir uns während der Kämpfe mächtig und unbesiegbar. In den Zwischensequenzen aber haben wir Gänsehaut am ganzen Körper und ja auch die ein oder andere Träne gab es. Ob bei Kratos oder bei mir sei jetzt mal dahingestellt.

Grafisch haben wir hier kein „The Last of Us“ vor uns aber das mindert die Qualität des Anblicks keineswegs. Die Charaktere sind detailreich gestaltet und ihre Mimik ist sehr gut gelungen. Auch die unterschiedlichen Welten sind sehr schön anzusehen. Nicht nur einmal wünscht man sich die Bewegungsfreiheit eines „Horizon Forbidden West“ , wenn wir über die Weiten Asgards blicken. Ladezeiten zwischen den Arealen werden wieder kaschiert in dem man sich z. B. durch Felsspalten zwängt.