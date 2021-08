505 Games gamescom 2021 Line-Up

Rogue Spirit und Re:Legend

Es gibt umfassende Einblicke in das von Studio Ghibli inspirierte Rogue Spirit, das am 1. September in den Early Access auf Steam startet. Als Geist eines Prinzen ergreifen die Spieler:innen Besitz von ihren Gegnern, um sich deren Macht anzueignen und damit das Böse zu bekämpfen, das ihr Land bedroht.

Und auch alle, die sich einen Eindruck zum 4-Personen-Multiplayer-Gameplay von Re:Legend vor der Veröffentlichung der Version 1.0 für PC machen möchten, sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.