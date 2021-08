Clash of Leagues Finale & A1 eSports Mobile Arena by ZTE bei LEVEL UP

Im Juni haben sich die europäischen E-Sports Ligen A1 Adria League, A1 eSports League Austria, A1 Gaming League, Swisscom Hero League und VOKA League zusammengeschlossen und das neue internationale E-Sports Format “Clash of Leagues” gegründet. Dabei treten die Sieger der Ligen und Top-Teams im Game “Brawl Stars” gegeneinander an und kämpfen um den großen internationalen Titel.

In einer 4-wöchigen Gruppenphase sowie in den spannenden Playoffs haben die Teams ihr Können unter Beweis gestellt, nun stehen die 4 Finalisten fest: SK Gaming, BIG, Noble Elite Black und Chernobyl Dribblers haben sich aus Kontrahenten aus über 15 Ländern im CEE Raum durchgesetzt und ihre Dominanz unter Beweis gestellt. Mit SK Gaming und BIG stehen damit gleich 2 Allstars der A1 eSports League Austria im Finale und gelten als absolute Titelanwärter beim großen Brawl Stars Showdown. Mit Noble Elite Black und den Chernobyl Dribblers werden die anderen Finalisten von der A1 Adria League und der A1 Gaming League Bulgarien gestellt.

Das große Finale findet am kommenden Samstag ab 14:00 Uhr live beim LEVEL UP Event in Salzburg statt. Dabei werden die Top 4 auf der großen Bühne live um den Titel kämpfen. Alle Fans können das Finale entweder vor Ort oder online live unter twitch.tv/teddiecasts mitverfolgen.

Die Gaming Arena ist eröffnet

Mit LEVEL UP bekommt Salzburg am 21. August erstmalig eine eigene Gaming und E-Sports Arena und A1 ist als Partner live dabei. Vor Ort können Zocker, Fans und Interessierte Gaming und eSports einen ganzen Tag lang hautnah erleben. Neben dem großen Clash of Leagues Finale warten noch weitere spannende Highlights auf der Main Stage sowie Entertainment auf Field und Side Area.

Um auch allen Besucher:innen vor Ort die Möglichkeit zu geben, in die Welt des Mobile Gaming einzutauchen, präsentiert A1 die “A1 eSports Mobile Arena by ZTE”. Dort können alle Gaming-Fans ihre Geschicklichkeit on- und offline unter Beweis stellen: So können sie eine Runde Brawl Stars oder Clash Royale auf den ZTE Mobile Gaming Stations zocken, exklusiv das neue ZTE Smartphone “ZTE Axon 30 ultra” testen oder in der A1 eSports Minigolf Challenge bei Real-Life-Minigolf zeigen, dass sie auch hier immer im Fokus sind.

Mehr Infos und Tickets gibt es unter levelup-salzburg.at