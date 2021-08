Hit oder Shit – Video “Die 60 Euro Spiele Lüge”

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat “Hit oder Shit” unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video fragen sich die Macher warum neue Top-Titel immer 60 Euro kosten.

Steam Summer Sale. Hier das neue Mario Spiel! 60 Euro. Vielleicht doch das neue Battlefield? 60 Euro. Aber was ist den mit diesem neuen preisgekrönten, lang erwarteten Open World Game? 60 Euro. Wie werden die Preise gerechtfertigt und wie kommt man denn immer auf die magischen 60€? Wobei es doch noch andere neue Games gibt die mindestens genauso gut sind, wenn nicht sogar besser in vielen Fällen, die ihren Preis runtersetzen. Sind es die Entwicklungskosten oder steckt da was ganz anderes dahinter?