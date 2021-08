gamescom award 2021: Das sind die Nominierten!

Die Nominierten des gamescom award 2021 stehen fest: Die Jury, bestehend aus deutschen und internationalen Games-Journalistinnen und -Journalisten sowie bekannten Creatorn und Co., hat aus einer Vielzahl an Einreichungen ausgewählt. In insgesamt 22 Kategorien werden in diesem Jahr Gewinnertitel prämiert. Partner und Fans der gamescom (25. bis 27. August 2021) dürfen gespannt sein, wer eine der begehrten Trophäen erhält. Die ersten Awards in den Plattform-Kategorien werden bereits am Mittwoch während der gamescom: Opening Night Live vergeben.

Die Nominierten des gamescom award 2021 stehen fest! Ab sofort und noch bis Samstag, 28. August, 15:00 Uhr (MESZ) können Fans der gamescom für ihre Favoriten in den Fan-Kategorien Best Streamer und den „Most Wanted“ Consumer Award abstimmen, der unter allen nominierten Spielen von den Fans gewählt wird.

Um euer Votum für einen der Nominierten des gamescom award 2021 abzugeben, könnt ihr an einer Online-Umfrage teilnehmen. Diese und weitere Gewinnertitel in den Jury-Kategorien Best Announcement, Best Lineup, Best Trailer und der HEART OF GAMING Award werden am Donnerstag und Freitag im laufenden Programm des gamescom studios vergeben. Dort wird auch der Hauptpreis Best of gamescom vergeben. Sowohl die gamescom: Opening Night Live als auch das gamescom studio sowie alle weiteren gamescom-Shows können auf gamescom now live geschaut werden: https://now.gamescom.de/