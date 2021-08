gamescom 2021 – Alle Infos & News

gamescom EPIX kommt an

Die zur gamescom 2021 erstmals gestartete Community-Aktion gamescom EPIX hat die Community bereits jetzt in ihren Bann gezogen: Zum offiziellen Start der gamescom 2021 am 25. August wird die Community voraussichtlich bereits die ersten 15 Quests abgeschlossen haben, die das muntere Maskottchen EPI unter https://now.gamescom.de/epix regelmäßig stellt. Damit wird sich dann der gamescom VAULT mit ersten Preisen öffnen. Weitere 15 Quests gibt es während der gamescom. Sind alle Aufgaben abgeschlossen, öffnet sich der gamescom VAULT abermals und gibt die Hauptgewinne von rund 30 Partnern preis.

Rund 20 Stunden pure Cosplay- und Retro-Power

Cosplay und Retro waren schon immer essenzielle Teile der gamescom. Zur gamescom 2021 vereinen beide Bereiche ihre Kräfte, um Fans ein Show-Programm sondergleichen zu liefern. Jeweils am 26. und 27. August eröffnet das virtuelle cosplay village von 12:00 bis 17:30 Uhr (MESZ) den Live-Stream mit Cosplays, Musik, Arts & Props sowie diversen Workshops.

In der zweiten Tageshälfte geht es dann an beiden Tagen von 17:30 bis 22:30 Uhr (MESZ) weiter mit Spiele-Entwicklerinnen und -Entwicklern, Sammlerinnen und Sammlern, Fans, Kennerinnen und Kennern klassischer Spiele sowie mit neuen Games im modernen Retro-Style. Das gesamte Streaming-Programm ist für Fans kostenlos auf gamescom now (https://now.gamescom.de) abrufbar.

Wer von Cosplay nicht genug bekommt, freut sich dieses Jahr sicher über die nun zweite rein digitale Ausgabe des gamescom cosplay contest. In den vergangenen Wochen liefen die Nähmaschinen wieder heiß, es wurden großartige Verkleidungen angefertigt, verzaubernde Bilder geschossen und nun stehen die 20 Finalistinnen und Finalisten des gamescom cosplay contest 2021 fest. Die Kür der diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern in drei verschiedenen Kategorien wird am 27. August ab 21:00 Uhr (MESZ) auf gamescom now ausgestrahlt. Alle Informationen zu den Finalistinnen und Finalisten, den Preisen, der Jury und dem Ablauf finden sich unter https://www.gamescom.de/fuer-besucher/areas/cosplay-village/gamescom-cosplay-contest/.