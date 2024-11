Action-Survival-Titel Atomfall erscheint am 25. März

Rebellion kündigt heute an, dass Atomfall am 27. März 2025 erscheint.

Das Spiel erscheint am ersten Tag im Game Pass und wird für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein, und erscheint außerdem am gleichen Tag für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Der neue Trailer zeigt die Folk-Horror-Einflüsse des Spiels zu einem eigens für diesen Trailer komponierten Folk-Song mit unheimlicher Stimmung. Der Trailer bietet außerdem einen faszinierenden Einblick in den Schauplatz des Spiels, die Casterfell Woods, und zeigt einen brennenden Scheiterhaufen, einen beunruhigenden Wicker Man, zahlreiche gefallene Körper und eine klingelnde Telefonzelle, deren Anruf beantwortet werden muss…

Die Standard-Edition von Atomfall wird sowohl digital als auch in einer physischen Box erscheinen, die von Fireshine Games veröffentlicht wird. Spieler, die diese Edition vorbestellen, erhalten den Basic Supply Bundle DLC, der zusätzliche Gegenstände und Vorräte enthält, darunter eine exklusive Nahkampfwaffenvariante, zusätzliche Beuteverstecke und ein Gegenstandsrezept.

Die Deluxe Edition von Atomfall wird digital erhältlich sein. Zusätzlich zum Basic Supply Bundle DLC bietet diese Deluxe Edition den Spielern ein Enhanced Supply Bundle, das eine exklusive Pistolenvariante, einen Metalldetektor-Skin und Character-Upgrades enthält. Darüber hinaus erhalten die Spieler drei Tage Vorabzugang zu Atomfall* und der geplanten Story-Erweiterung, sobald diese veröffentlicht wird**. Ebenfalls exklusiv im Rebellion Store erhältlich ist die Quarantäne-Edition, die alle Belohnungen der Deluxe-Edition sowie eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte enthält.

Atomfall spielt nach einer Nuklearkatastrophe. Spieler müssen herausfinden, was im Kernkraftwerk Windscale passiert ist. Um das Rätsel zu lösen, müssen sie sich durch Militärlager bewegen, verlassene Bunker unter der Erde durchforsten und ihr Leben in heidnischen Ruinen riskieren. Im Mittelpunkt des dunklen Geheimnisses stehen exzentrische Charaktere und kryptische Organisationen, die in der Quarantänezone leben. Diese Personen sind seit Jahren von der Außenwelt abgeschnitten und sich selbst überlassen, was Spuren hinterlassen hat. Aber Vorsicht, sie sind nicht alle freundlich gesinnt und Spieler müssen eine Reihe von Fern- und Nahkampfwaffen beherrschen, wenn sie überleben wollen!

Features:

Ein Einzelspieler-Survival-Actionspiel, das Einflüsse aus Science-Fiction, Folk-Horror und Kaltem Krieg aufgreift, um eine Welt zu erschaffen, die unheimlich vertraut und doch völlig fremd ist

Eine dunkle und bedrohliche Welt mit abwechslungsreichen Umgebungen und Orten

Spieler entdecken Hinweise durch Nachforschungen, Erkundungen, Gespräche und Kämpfe, um ein Rätsel zu lösen, das von klassischer britischer Science-Fiction wie The Day of the Triffids, dem frühen Doctor Who und The Quatermass Experiment inspiriert ist Gefährliche Kämpfe verbinden Schießkunst mit brutalen Nahkämpfen

Spieler stellen Gegenstände und Waffen her, die ihnen das Leben retten können, plündern zerstörte Häuser nach Vorräten und entdecken mit ihrem zuverlässigen Metalldetektor verborgene Schätze

Definition des Spieler-Charakters durch Interaktionen mit NPCs, leichte RPG-Elemente und Fähigkeitenbäumen

* Vorzeitige Freischaltung bis zu 3 Tage vor dem Veröffentlichungsdatum. Änderungen der Plattform und der verfügbaren Daten vorbehalten

** Story-Erweiterung ist nicht ab Tag 1 erhältlich