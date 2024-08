Actiontitel Mafia: The Old Country erscheint 2025

2K und Hangar 13 haben offiziell Mafia: The Old Country enthüllt, einen neuen Teil der Action-Adventure-Reihe, der 2025 für die PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S und dem PC über Steam erscheint.

Bereits jetzt kann das Spiel auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Details zu Mafia: The Old Country werden im Dezember 2024 enthüllt.

Mafia: The Old Country wurde mit einem Teasertrailer angekündigt. Spieler:innen entdecken die Ursprünge des organisierten Verbrechens in einer düsteren Mafia-Geschichte, die in der brutalen Unterwelt von Sizilien um 1900 spielt. Spieler:innen kämpfen in dieser gefährlichen und brutalen Ära ums Überleben. Das Spiel wird durch den authentischen Realismus und eine reichhaltige Erzählung, für die Mafia-Serie bekannt ist, zum Leben erweckt.

„In den ersten drei Teilen der Mafia-Franchise haben wir die Spieler:innen durch brutale Geschichten, die in verschiedenen Epochen spielen, in die Welt der Mafia eingeführt“ – So Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „In Mafia: The Old Country kehren wir zu den Wurzeln dessen zurück, was die Fans an dem Franchise lieben, indem wir eine tiefgründige Geschichte mit dem klassischen Mafia-Film-Gespür erschaffen, einen atemberaubenden neuen Ort besuchen und das alles in einem kompakten Paket liefern, das perfekt für Fans von immersiven Erfahrungen ist.“

Das Mafia-Franchise wurde 2002 mit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Spiels Mafia ins Leben gerufen und hat sich seitdem mehr als 34 Millionen Mal für Konsolen und PC verkauft.

Die neuesten Informationen zu Mafia: The Old Country finden sich auf mafiagame.com.