Assassin’s Creed Shadows: World Trailer veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte heute den World Trailer zu Assassin’s Creed Shadows, der neue Eindrücke zur detailreich gestalteten Spielwelt liefert.

Auf der diesjährigen gamescom konnten wir uns bereits bei einem Pressetermin über die technischen Finessen und die Spielewelt informieren, die Grafikengine von Assassin’s Creed Shadows wurde hier ordentlich aufgebohrt.

Um die Bildqualität zu verbessern und sicherzustellen, dass Shadows das „hübscheste“ Assassin’s Creed aller Zeiten ist, hat das Team die Welt auf realistischere Verhältnisse neu skaliert, globale Raytracing-Beleuchtung hinzugefügt und Mikropolygon-Technologie eingesetzt.

In früheren Spielen der Serie war die globale Beleuchtung nur statisch; Licht wurde zwar von Oberflächen reflektiert und realistisch gestreut, aber es könne sich nicht an Umgebungsveränderungen anpassen, und während frühere Spiele nicht viele Umgebungsveränderungen zuließen, ist Shadows voll davon: Lichter können ein- und ausgeschaltet werden, Türen können zerhackt oder eingeschlagen werden, und Bambusbäume, Marktstände und Zäune können ebenfalls zerstört werden. Dank der globalen Raytracing-Beleuchtung wird die Beleuchtung, die mit all diesen Objekten und Umgebungen interagiert, daran entsprechend angepasst.

Der Begriff „Mikropolygon-Technologie“ ist vielleicht nicht so vertraut wie „Raytracing“ ist revolutionär, werkelt aber hinter den Kulissen. Da die riesigen offenen Welten von Assassin’s Creed lange Sichtlinien und Zeichenentfernungen haben, können Entwickler nicht alle sichtbaren Elemente in voller Auflösung rendern, das wäre zu viel Last für jede Grafikkarte.

Um dieses Problem zu lösen, mussten die Entwickler in der Vergangenheit mehrere Assets mit niedriger, mittlerer und hoher Polygonanzahl erstellen und diese austauschen, wenn der Spieler sich diesen näherte. Beispielsweise muss ein Gebäude, das aus zwei Kilometern Entfernung sichtbar ist, nicht den gleichen Detaillierungsgrad aufweisen wie ein Gebäude, das einen Meter entfernt ist, und in der Vergangenheit wurde dasselbe Gebäude durch Modelle mit höherer Wiedergabetreue ersetzt. Mit Mikropolygonen müssen Entwickler nicht mehrere Versionen desselben Assets erstellen, um sie auszutauschen.

Assassin’s Creed Shadows bietet auch unterschiedliche Jahreszeiten, die die Welt visuell einzigartig machen, sodass derselbe Ort je nach Jahreszeit ganz anders aussehen und sich anfühlen kann. Doch die Welt kann sich auch innerhalb dieser Jahreszeiten dank dynamischen Wetters verändern, was bedeutet, dass Missionen mehrere Umweltfaktoren haben, die alle dein Spielerlebnis verändern können. Die Infiltration einer Festung an einem klaren Wintertag wird es dem Feind leichter machen dich zu entdecken, da du Fußspuren im Schnee hinterlässt, und da Teiche zugefroren sind, kannst du dich nicht unter Wasser verstecken. Nimm dieselbe Mission während eines nächtlichen Frühlingsregens an, und du wirst feststellen, dass deine Fußspuren vom Regen gedämpft werden und Feinde weniger wahrscheinlich sind, dich im Dunkeln zu entdecken.

Mit zwei sehr unterschiedlichen Protagonisten, einem Schauplatz im feudalen Japan und zerstörbaren Umgebungen führt Assassin’s Creed Shadows eine Menge neuer Features in die Franchise ein, aber die technischen Innovationen, sollen für alle Fans ein besonderes Spielerlebnis schaffen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint weltweit am 15. November über Ubisoft+*, auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Macs mit Apple Silicon über den Mac App Store sowie für Windows PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November, spielen.

Mehr Informationen über Assassin’s Creed unter assassinscreed.com.