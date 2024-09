Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged im Test

FAZIT

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged bringt eines der besten Point and Click Adventures aller Zeiten auf einen aktuellen technischen Stand. So modernisiert man ein Spiel aus 1996. Die überarbeitete Grafik schaut auch unter 4K wunderbar aus, die Steuerung wurde verbessert, die originale Sprachausgabe digital nachbearbeitet, lange Ladezeiten von CD wie beim Original gibt es nicht mehr, ein Lösungsweg (vom einfachen Hinweis bis zur vollständigen Lösung) ist im Spiel integriert. Ich habe nur ein kleines Problem mit dem Remaster – das Original war einfach bereits zu gut. Zumindest in der Director’s Cut Fassung ist das Original auch heute noch ein fantastisches Spiel, selbst wenn die Grafiken damals für eine Auflösung von 640×480 produziert wurden. Die Reforged Fassung ist im Kern das selbe Spiel – die selbe fantastische Story, der selbe tolle Spielfluß, natürlich eine großartige Grafik – aber das fallt euch beim Spielen gar nicht so auf, weil ihr das Original in eurem Kopf genau so in Erinnerung habt. Nur wenn ihr während des Spielens auf die alte Grafik umschaltet (jederzeit möglich), bemerkt ihr den Unterschied. Worauf ich hinaus will – die neue Reforged Version ist ein fantastisches Spiel und uneingeschränkt zu empfehlen, wenn ihr ein wirklich gutes Point and Click Adventure sucht. Wenn ihr aber bereits das Original gespielt habt, dann halten sich die (gefühlten) Neuerungen in Grenzen, ihr spielt einfach wieder den genialen ersten Teil, fürchtet euch vor dem Clown und verliebt euch in Nico – wie schon 1996.

Shadow of the Templars: Reforged ist nach wie vor ein erstklassiges Point and Click Adventure mit guter Story und großartig designten Rätseln. Mit dem überarbeiteten Interface spielt es sich wie ein zeitgemäßes Game, das locker mit den Neuerscheinungen des Genres mithalten kann.