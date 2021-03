Kartenkampfspiele – ein kurzer historischer Rückblick

Stellen wir uns im Card Battler Special – Teil 1 also allem voran einmal der Frage: Was versteht man eigentlich unter einem Card Battler? Nunja, einfach erklärt werden in solchen Titeln die zentralen Kämpfe des Spiels durch das Ausspielen von Karten entschieden. Und seit wann gibt es Card Battler? Wohl schon lange, aber so richtig populär wurden sie mit dem grenzgenialen, 1993 bei Wizards of the Coast erschienenen Magic: The Gathering von Richard Garfield. Es war ein Card Battler (mit echten Karten), bei dem allerdings nicht jeder Spieler die selben Karten zur Verfügung hatte, sondern seine Spielkarten zuvor erst einmal sammeln musste, wodurch jeder Spieler mit seinem individuellen Kartendeck spielte. Magic: The Gathering war das erste Spiel dieser Art und hat damit das Genre der Sammelkartenspiele ins Leben gerufen. Natürlich war dieses Kartensammeln auch finanziell ein Bombengeschäft für den Hersteller, der dadurch gigantische Umsätze erzielte. Allerdings wäre ihm das nicht geglückt, wenn das Spiel selbst nicht fantastisch gewesen wäre. Die Grundprinzipien von Magic: The Gathering finden sich in beinahe jedem anderen seit damals erschienenen Card Battler wieder. Basierend auf dem großen Erfolg kamen sehr bald unzählige weitere Sammelkartenspiele heraus, die aber sehr häufig auch schnell wieder vom Markt verschwanden. Einige allerdings, darunter Magic: The Gathering, gibt es noch heute. Weitere populäre Vertreter des Genres sind Pokémon und Yu-Gi-Oh!.

Auf dem Computer haben Card Battler lange Zeit in einer kleinen Nische verbracht. Ja, es gab diverse Computer-Umsetzungen von Magic: The Gathering – etwa Magic Duels aus dem Jahr 2015, hier bei uns im Test – und ein paar anderen Card Battlern und/oder Sammelkartenspielen, aber der große Erfolg blieb aus. Bis sich Blizzard Entertainment (bekannt durch Warcraft, Diablo, Starcraft oder Overwatch) des Themas annahm und 2014 Hearthstone: Heroes of Warcraft auf den Markt brachte. Dieses flotte und kurzweilige free-to-play Online-Sammelkartenspiel, mit dem sowohl Einsteiger als auch Experten ihren Spaß haben können, wurde ein riesiger Erfolg und etablierte das Genre auch auf dem Computer. Es wird bis heute mit Erweiterungen versorgt.

Mich persönlich haben jedoch Hearthstone: Heroes of Warcraft und die aufgrund des großen Erfolges daraufhin entstandenen weiteren free-to-play Online-Sammelkartenspiele, die darauf ausgelegt waren gegen einen menschlichen Gegner gespielt zu werden (und möglichst viele Mikrotransaktionen zu generieren), nie so wirklich gefesselt. GWENT: The Witcher Card Game, Minion Masters, Legends of Runeterra … alles gute Spiele, aber nicht so ganz meins. Das hat sich erst mit der nächsten Generation von Card Battlern geändert, die zusätzlich roguelike Elemente verwendet haben. Angeführt vom großartigen Slay the Spire wurden dadurch auch hervorragende Einzelspieler Erfahrungen möglich, nicht nur simple Trainingsrunden gegen den Computer zur Vorbereitung auf das richtige Spiel gegen menschliche Gegner (wie bei den free-to-play Spielen).