PlayStation Plus-Titel im März 2021

Final Fantasy VII Remake

Genre: Rollenspiel

Plattform: PS4

Release: 2020

Entwickler: Square Enix

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro bzw. 73.90 CHF

Verfügbarkeit: 2. März 2021 bis 5. April 2021

Final Fantasy VII Remake legt das legendäre RPG-Abenteuer von Square Enix neu auf, mit unvergesslichen Charakteren, einer mitreißenden Story und epischen Kämpfen. Die Geschichte dieses ersten Spiels im Final Fantasy VII Remake-Projekt spannt sich bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar und taucht tief in die Ereignisse ein. Der skrupellose Shinra-Konzern kontrolliert die Welt und beutet sie durch den Abbau von Mako aus, der Lebensenergie des Planeten. In der hochtechnologisierten Stadt Midgar heuert die Widerstandsgruppe Avalanche einen neuen Söldner an – Cloud Strife. Doch das ehemalige Mitglied von Shinras Eliteeinheit SOLDAT hat keine Ahnung, welch überwältigende Reise vor ihm liegt.

Remnant: From the Ashes

Genre: Action, Adventure, Shooter

Plattform: PS4

Release: 2019

Entwickler: Gunfire Games

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro bzw. 44.90 CHF

Verfügbarkeit: 2. März 2021 bis 5. April 2021

Remnant: From the Ashes ist ein Survival-Actionspiel in Third-Person-Perspektive, das in einer postapokalyptischen Zeit spielt. Die Welt wurde von einem uralten Übel aus einer anderen Dimension ins Chaos gestürzt und von grässlichen Kreaturen heimgesucht. Als die letzten Überlebenden der Menschheit fordern Spieler alleine oder mit bis zu zwei Freunden tödliche Feinde heraus, um Verlorenes zurückzuerlangen. Die dynamisch generierten Welten, die sich mit jeder Spielsession verändern, bieten über 100 verschiedene tödliche Monsterarten und über 20 epische Bosse, gegen die die Spieler mit einem mächtigen Waffenarsenal, Rüstungen und speziellen Mods ankämpfen.