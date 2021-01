PlayStation Plus-Titel im Februar 2021

PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald drei spannende Plus-Spiele: Die actiongeladene und exklusive PS5-Neuerscheinung Destruction AllStars steht mit der Veröffentlichung am 2. Februar kostenlos für Plus-Mitglieder zur Verfügung. Der kompetitive Multiplayer-Titel feiert mit PlayStation Plus sein PS5-Debüt und ist bis zum 6. April verfügbar. Zudem können sowohl PS4- als auch PS5-Besitzer Control: Ultimate Edition kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. PS4-Spieler haben zusätzlich die Möglichkeit, Concrete Genie kostenlos herunterzuladen.

Bis zum 2. Februar habt ihr noch die Chance, die Januar-Spiele Shadow of the Tomb Raider, GreedFall und Maneater einzulösen. Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die Januar- als auch die Februar-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek hinzuzufügen. Danach stehen euch die PlayStation Plus Titel des Februar 2021 zur Verfügung.

Zudem steht Destruction AllStars gegenwärtig im Mittelpunkt eines neuen State of Play, in dem das Spiel in all seiner Vielfalt präsentiert wird. Das Gameplay-Video enthält viele spannende Details und Informationen zum brandneuen PS5-Multiplayer-Titel.