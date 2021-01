Hitman 3 im Test

Alles hat ein Ende …

Dennoch gibt es einen Bereich, von dem ich in den Missionen auch etwas enttäuscht bin: Die “Mission Stories”, oder “Opportunities”, wie sie im ersten Teil genannt wurden. Von denen gibt es nämlich nicht ganz so viele wie in den beiden Vorgängern – in Berlin gibt es sogar überhaupt keine. Natürlich sind diese nicht unbedingt notwendig, um das Gameplay selbst genießen zu können, aber sie spielen dennoch eine wichtige Rolle, besonders wenn man einen Ort zum ersten Mal spielt, um einen in das Szenario eintauchen zu lassen und vor allem auch um den Wiederspielwert erhöhen. Immerhin kann man nach dem ersten Durchspielen nach wie vor die Entry-Points ändern und neue Strategien ausprobieren und so noch mehr “Mission Stories” entdecken.

Auch die letzte Mission des Spiels, die in Rumänien spielt, fällt quasi etwas unangenehm auf. Sie ist komplett linear, bietet nicht viel Raum für Experimente und Gameplay-Experimente und hat nur fünf Mastery Levels – ähnlich wie Hawke’s Bay in Hitman 2 (nur viel linearer gestaltet). Damit ist es eher ein Epilog, der die Geschichte abschließt als eine ausgewachsene Mission. Dementsprechend hat sie auch aus Gameplay-Perspektive am wenigsten zu bieten und mir persönlich auch den wenigsten Spaß gemacht.