Eventinfo zu Spawnpoint – Accessible Gaming

Am 12.02. und 13.02. dieses Jahres ist es soweit: Spawnpoint wird live in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Spawnpoint ist ein virtuelles Event, das sich mit dem Thema „Gaming mit Beeinträchtigung“ auseinandersetzt. Das Motto, welches euch in den zwei Tagen begleiten wird lautet “Spawn different, Game equal!”

Das Event soll als Plattform für verschiedene Entwickler dienen, die im Gaming den Bereich der Barrierefreiheit und Inklusion voranbringen wollen. Ebenso präsentieren sich Gamer und Streamer, die sich und ihr spezielles Equipment vorstellen und über ihre Geschichte und Erfahrung in diesem Bereich sprechen. Außerdem werden internationale, renommierte Gäste aus der Forschung an Podiumsdiskussionen teilnehmen, die verschiedene Bereiche der Beeinträchtigung in Zusammenhang mit Gaming abdecken.

In den zwei Tagen erwarten Sie Streamer wie Icey0082, Dennis Winkens, onehandmostly und Sightless Kombat, Firmen wie Xbox und Tobii, aber auch österreichische Bands wie Seiler und Speer oder Julian le Play, die ihren Beitrag leisten möchten. Zudem werden uns aus dem Forschungsbereich Helmut Hlavacs von der Universität Wien, Johanna Pirker von der TU Graz oder auch Anna Felnhofer von der Medizinischen Universität Wien sowie Chris Veigl vom FH Technikum Wien tatkräftig unterstützen. Ein weiteres Highlight wird ein Rocket League Turnier sein, welches von E-Sports-Spielern ausgetragen wird, die durch spezielle Brillen verschiedene Stufen der Sehbeeinträchtigung simuliert bekommen und mit diesem “Handicap” spielen.

Das Team der Gaming Agentur Woop hat bereits im Sommer 2020 das Charity Event “Gamers4” mit Livestream organisiert, bei dem wir auch Philipp Hansa von Ö3 sowie Kevin Piticek von Radio Energy eingeladen haben, gegen den beeinträchtigten Streamer lcey0082 in “F12020” angetreten sind und von ihm haushoch geschlagen wurden. lcey ist selbst ein Streamer, der trotz seiner körperlichen Beeinträchtigung Formel1 am PC mit Maus und Tastatur so gut wie kaum ein anderer spielt und das, obwohl er seine Finger nicht so richtig nutzen kann. Gemeinsam mit Philipp Hansa und lcey kam uns im Rahmen dieses Charity-Events dann die Idee für ein Event, das Accessibility im Gaming und Gamer mit verschiedenen Beeinträchtigungen in den Fokus rückt und zu einer Plattform werden, wo sich Beteiligte und Interessierte aus allen Bereichen austauschen und Informationen erhalten können.

Das Ziel von Spawnpoint ist es, die Leute beim Gaming, unabhängig von ihren möglichen Einschränkungen, zusammenzubringen. Woop

Die Kernbotschaft ist schlicht und einfach, dass Gaming die Möglichkeit für alle bietet soziale Kontakte aufzubauen, ganz egal, ob oder welche Beeinträchtigungen jeweils vorhanden sind. Denn beim Spielen selbst ist es unwichtig, wer auf er anderen Seite sitzt oder welche Einschränkungen mitgebracht werden – es ist möglich, einer gemeinsamen Aktivität mit Spaß und Freude nachzugehen.