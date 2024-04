Das Programm von LEVEL UP 2024

LEVEL UP – The Gaming Festival veröffentlicht erste Details zum Programm der vierten Edition des Salzburger Gaming Events.

Welche neuen Highlights erwarten uns und welche Programmpunkte feiern ein Comeback? Hier findet ihr alle bisher fixierten Infos.

Die 2024er Ausgabe von LEVEL UP findet am 29. und 30. Juni 2024 im Messezentrum Salzburg statt. Nach drei erfolgreichen Jahren, mit 2.500, 6.500 und 9.500 Besucher:innen, versuchen die Veranstalter dieses Jahr die 10.000er Marke zu knacken. Tickets sind jetzt erhältlich und die ersten angekündigten Programmpunkte lassen Gamer-Herzen höher schlagen.

Wiederkehrende Highlights aus den letzten Jahren

Die beliebtesten unter den Programmpunkten sind auch dieses Jahr wieder mit dabei. Das pulsierende Herz des Festivals ist die Mainstage, auf der nervenaufreibende Matches und spannende Turniere ausgetragen werden. Hier freut man sich auf die Morekats Mayhem #5 – die allseits beliebte Rocket League Competition, das ESSL VALORANT Turnier powered by MCI: die unternehmerische Hochschule und das Super Smash Spektakel LEVEL UP: BREAKOUT.

Der Verein Letsplay4Charity berichtet im Livestream vom Festival und sammelt dabei Geld für wohltätige Zwecke. In den letzten Jahren sind dabei jeweils über 10.000 Euro zusammen gekommen.

Die Cosplayer:innen wurden von vielen Besuchern als besonderes Highlight wahrgenommen. Deshalb werden sie auch dieses Jahr wieder einen eigenen Bereich – die Artist Alley – beleben und mit dem Cosplay Contest die Mainstage erobern.

Das Festivalgelände teilt sich auf in die Gaming Zone, Retro Area, Artist Alley, uRage Free2Play Area, den Bereich für Tabletop und Trading Card Games, und die Indie Games Area presented by FH Salzburg. In der Gaming Zone dreht sich alles ums Ausprobieren und selbst Zocken. In der Retro Area kann man auch selbst spielen – und zwar die legendären Games aus der Anfangszeit der Videospiele. Hier findet ihr die bekannten Klassiker und Perlen, von denen ihr garantiert noch nie etwas gehört habt. In der Artist Alley dreht sich alles um Cosplay und Anime. Künstler und Händler präsentieren ihre Arbeit und laden zum Eintauchen in eine märchenhafte Welt ein. Die uRage Free2Play Area bietet euch das ultimative Multiplayer Erlebnis mit aktuellen Free2Play Titeln. In der Indie Games Area presented by FH Salzburg trefft ihr auf Spieleentwickler, die ihre aktuellen Werke präsentieren.

Das alleine wären schon genug Gründe, um sich ein Ticket zu holen, aber es gibt auch neue Punkte…

Neu bei LEVEL UP 2024

Zum ersten Mal in der Geschichte von LEVEL UP gibt es die Raiffeisen Club Community Stage, auf der das Mitmachen im Vordergrund steht. Hier finden zahlreiche Turniere statt, bei denen jung und alt mitspielen kann. Unter anderem Epic Moment – Beat The Pro, ein FORUM 1 E-Soccer Turnier, die Virtual Dojo – Fighting Grounds, ein Retrospiele Turnier und die LEVEL UP Edition von The Amazing Nerdquiz, in dem ihr euer Wissen auf die Probe stellen und tolle Preise gewinnen könnt.

Auf der Mainstage gibt es auch zwei Neuzugänge. Der erste davon ist SheRivals: Queens of Austria. Hier battlen sich die besten Spielerinnen aus dem deutschsprachigen Raum in League of Legends. Der zweite neue Programmpunkt ist ein Counter Strike 2 Turnier. CS2 ist die Neuauflage des eSports Klassikers Counter Strike, der seit Jahrzehnten einer der meistgespielten kompetitiven Titel ist.

Erstmals findet ihr in der Halle auch eine eigene Fighting Games Area, in der Beat ‘em Ups – von Super Smash Bros, über Street Fighter bis Guilty Gear und mehr gespielt werden.

LEVEL UP 2024 verspricht auch dieses Jahr wieder ein Höhepunkt unter den deutschsprachigen Gaming Events zu werden. Für all jene, die nicht nur zum Spielen kommen, sondern vielleicht einen neuen oder ersten Arbeitsplatz suchen, stellen sich wichtige Unternehmen aus der Branche vor und werben um neue Mitarbeiter:innen. So wird der Besuch von LEVEL UP vielleicht zu deinem Einstieg in den Traumjob.

Laufende Updates über das Programm gibt es auf https://www.levelup-salzburg.at.